Amigos de la Tierra reclama al Gobierno riojano "menos prisas" en la autorización de la planta de biometano de Valverde

Amigos de la Tierra reclama suspender la autorización hasta la declaración de impacto medioambiental - AMIGOS DE LA TIERRA

LOGROÑO, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Amigos de la Tierra ha reclamado al Gobierno de La Rioja que tenga "menos prisas" y "respete" los plazos hasta que se conozca la declaración de impacto ambiental para autorizar la instalación de una planta de biometano en Valverde.

La asociación ecologista ha cuestionado que se avance en la autorización de la línea de inyección de biometano mientras el proyecto de la planta continúa sometido a un nuevo procedimiento de evaluación ambiental.

En este sentido se ha referido a la reciente publicación en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) del anuncio de información pública de la solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración de utilidad pública de la línea directa de inyección de biometano de la planta de Valverde.

Ha explicado que se trata de una conducción de 503 metros de longitud y 80 bares de presión que conectaría la instalación con la red de gas natural de Enagás, en el tramo Yela-Villar de Arnedo. El anuncio incluye, además, la solicitud de servidumbre y ocupación urgente de los terrenos afectados.

Ha relatado que esta tramitación se produce mientras el proyecto de la planta de biometano continúa pendiente de resolución ambiental. El pasado 20 de octubre volvió a someterse a información pública, con un nuevo plazo de treinta días hábiles para presentar alegaciones.

Según "reconoce" la propia Administración en su comunicación de 21 de octubre, ha indicado, esta nueva exposición responde a modificaciones de la documentación presentada por el promotor que pueden generar efectos ambientales significativos distintos de los inicialmente previstos.

Desde Amigos de la Tierra La Rioja consideran "precipitado" avanzar en la autorización de las infraestructuras asociadas a una instalación cuya evaluación ambiental todavía no ha concluido.

"Entendemos que primero deben analizarse todas las modificaciones del proyecto, valorarse sus posibles impactos y formularse la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental", ha indicado.

A su juicio, "no resulta razonable impulsar la autorización de la conexión a la red de gas y la ocupación de terrenos cuando todavía no se ha resuelto si la propia planta reúne las condiciones ambientales necesarias para llevarse a cabo".

Por ello, Amigos de la Tierra La Rioja reclama al Gobierno regional que suspenda la tramitación de la línea de inyección hasta que se formule la Declaración de Impacto Ambiental de la planta, garantizando una evaluación ambiental completa y una participación pública efectiva.