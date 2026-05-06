Ataque sufrido a la vivienda de la portavoz de las reivindicaciones de Manjarrés - PR+

LOGROÑO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

'Amigos de la Tierra La Rioja' condena el ataque a la vivienda de la portavoz de las reivindicaciones de Manjarrés. Esta mañana alguna persona se ha dedicado a romper los cristales de la casa de Laura Velasco, portavoz de la Plataforma en Defensa de Manjarrés.

"No hay que buscar mucho, se debe tratar de alguna persona interesada en que se realice la macroplanta de prefabricados y la variante de Manjarrés", han señalado.

Esa persona "no puede admitir que tanto la COTUR, como el Tribunal Constitucional como las alegaciones presentadas en su día por Amigos de la Tierra La Rioja, así como por una empresa, y el posterior rechazo de los vecinos y vecinas de esta localidad hayan conseguido parar el disparate de la macroplanta aunque queda pendiente que se suspenda la variante".

"Que nadie tenga dudas que Amigos de la Tierra La Rioja trabajará para impedir la realización de esta variante porque es completamente innecesaria", ha señalado el colectivo ecologista. Asimismo, han instado al Gobierno de La Rioja a que "rebaje el tono, porque la presente variante es completamente innecesaria, mientras que en otras localidades sí que es necesaria".

"Damos todo nuestro apoyo y cariño a Laura Velasco porque ya conocemos estas situaciones y sabemos lo que mal que se pasa", ha concluido Amigos de la Tierra.