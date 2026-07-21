Archivo - [Sevilla] Ndp Un Estudio Coliderado Por La Ebd Csic Revela Que Lobos Ibéricos Reducen Drásticamente Sus Movimientos En Paisajes Humanizados - CSIC - Archivo

LOGROÑO, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Amigos de la Tierra La Rioja rechaza los Planes Comarcales de Caza del lobo. "Con propósito de contentar a la patronal agroganadera la consejera de Agricultura, Noemí Manzanos, tiene previsto autorizar la caza de 6 ejemplares de lobo en La Rioja", afirman desde la entidad.

Continuando con su campaña contra el lobo, "único trabajo que ha realizado en toda la legislatura, en lugar de instar a adoptar medidas preventivas quiere realizar batidas para acabar con una parte significativa de la población riojana de lobos".

De acuerdo con el censo nacional la población riojana de lobos es de 5 manadas, 4 de ellas compartidas con Castilla y León.

El censo riojano no lo tenemos dado que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente "se niega a facilitárnoslo".

El lobo en España se encuentra en una situación desfavorable, como bien ha indicado el MITECO de forma reiterada, aunque administraciones como el Gobierno de La Rioja lo niega. La población riojana de lobos, que es sumamente reducida, "es imprescindible para lograr la conectividad de la población ibérica con la franco-italiana".

Serviría -según indican desde Amigos de la Tierra- para mejorar la variabilidad genética de esta especie, que se encuentra, al menos desde hace un siglo o más, aislada del resto de las poblaciones europeas. La crisis del ovino no tiene nada que ver con el lobo.

"Achacarle los problemas que padece no es la mejor manera de solucionar los problemas, porque estos vienen motivados por factores económicos, demográficos y de mercado, como sucede con otros productos como el vino", indican.

Desde Amigos de la Tierra La Rioja instan a Noemí Manzanos "a retirar los Planes comarcales de caza del lobo y plantear medidas que garanticen la consolidación de la recuperación de esta especie en La Rioja".