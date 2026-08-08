Amigos de la Tierra La Rioja reclama una estación de medición de la calidad del aire en Rioja Alta

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LOGROÑO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Amigos de la Tierra La Rioja reclama al Gobierno de La Rioja la instalación de una estación fija de medición de la calidad del aire en Rioja Alta, una comarca que actualmente no cuenta con ningún punto de control dentro de la Red de Vigilancia de la Calidad del Aire.

En la actualidad, La Rioja dispone de cinco estaciones de medición, situadas en Logroño, Alfaro, Arrúbal, Galilea y Pradejón, pero ninguna de ellas se encuentra en Rioja Alta. Esta situación impide conocer de forma directa y continuada la calidad del aire que respira la población de la comarca y dificulta la evaluación de posibles episodios de contaminación.

La necesidad de contar con mediciones quedó especialmente patente durante los dos incendios registrados en el vertedero de Nájera, así como en los incendios ocurridos en las instalaciones de ASIDER, en Casalarreina. En estos episodios, "la ausencia de una estación de medición en Rioja Alta impidió disponer de datos representativos sobre la calidad del aire y conocer con precisión la posible exposición de la población a los contaminantes generados".

La calidad del aire "es un factor esencial para la protección de la salud pública y del medio ambiente". Disponer de mediciones permite detectar episodios de contaminación, evaluar la exposición de la población, adoptar medidas preventivas y ofrecer información transparente a la ciudadanía. Sin datos, "no es posible conocer qué aire estamos respirando ni valorar adecuadamente los riesgos".

Además, Rioja Alta reúne diferentes factores que hacen necesario reforzar la vigilancia ambiental, como la presencia de actividad industrial y agroalimentaria, importantes vías de comunicación y tráfico de mercancías, así como la posibilidad de episodios de contaminación derivados de incendios industriales, agrícolas o forestales.

Por este motivo, desde Amigos de la Tierra La Rioja hemos elaborado una solicitud formal dirigida a la Dirección General de Calidad Ambiental para reclamar la instalación de una estación fija de medición en Rioja Alta y, mientras esta se hace realidad, el uso de unidades móviles durante episodios de contaminación o emergencias ambientales.

La iniciativa cuenta ya con el apoyo y será presentada también por el Ayuntamiento de Bañares, Madres por el Clima La Rioja, la Plataforma Ciudadana Stop Biometano en Hervías y la Asociación de Desarrollo del Alto Ebro, sumando el respaldo de una administración local y de diferentes organizaciones y colectivos ciudadanos. Asimismo, "solicitamos que se haga público el protocolo autonómico de actuación ante episodios de mala calidad del aire, con el fin de conocer qué niveles de contaminación activan las actuaciones, qué medidas se aplican para proteger a la población y si se contemplan restricciones temporales a las actividades más contaminantes cuando exista un riesgo para la salud pública".

Desde Amigos de la Tierra La Rioja consideramos que "la vigilancia de la calidad del aire debe garantizarse de manera equilibrada en todo el territorio". Rioja Alta "no puede seguir siendo un punto ciego en el mapa de la calidad del aire de La Rioja". "No se puede proteger lo que no se mide. La ciudadanía tiene derecho a saber qué aire respira y qué medidas adoptan las administraciones cuando se producen episodios de contaminación", ha señalado la organización.

"Pedimos una red de vigilancia suficiente, transparente y que garantice la protección de toda la población, independientemente del lugar donde viva. Desde Amigos de la Tierra La Rioja animamos a otros ayuntamientos, asociaciones y colectivos de Rioja Alta a sumarse a esta petición para reclamar conjuntamente una vigilancia de la calidad del aire más completa, transparente y territorialmente equilibrada", ha concluido el colectivo ecologista.