Amigos de la Tierra La Rioja solicita explicaciones y un plan de replantación tras la tala de dos árboles en Sajazarra

Tala de dos árboles en Sajazarra - AMIGOS DE LA TIERRA

LOGROÑO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Amigos de la Tierra La Rioja expresa su preocupación por la reciente tala de dos ejemplares de Populus x euroamericana (chopo híbrido) en Sajazarra, situados frente a la Fuente Vieja, junto al parque y al río Ea. Según vecinos de la localidad, "estos árboles podrían haber superado los 50 años de edad y constituían un elemento destacado del paisaje de uno de los pueblos más bonitos de España".

Amigos de la Tierra La Rioja considera que la eliminación de arbolado maduro "debe estar debidamente justificada y acompañada de la máxima transparencia". Hasta el momento, las explicaciones conocidas "apuntan a un posible riesgo para una propiedad colindante, pero no se han hecho públicos informes técnicos que permitan valorar la necesidad de una actuación tan drástica".

Ante posibles problemas de seguridad, resulta conveniente valorar previamente alternativas a la tala, como la poda de las ramas que puedan representar un riesgo. Además, estas actuaciones deberían llevarse a cabo fuera de la época de cría y nidificación de las aves, minimizando así su impacto sobre la biodiversidad.

Amigos de la Tierra La Rioja solicita al Ayuntamiento de Sajazarra que "haga públicos los motivos técnicos que han llevado a esta decisión, aclare si se han realizado las consultas y autorizaciones pertinentes ante los organismos competentes y presente un plan de replantación que permita compensar la pérdida ambiental y paisajística ocasionada".

La conservación del arbolado urbano y de ribera es fundamental para la biodiversidad, la lucha contra el cambio climático y la calidad de vida de los municipios. Por ello, "consideramos imprescindible que las actuaciones sobre ejemplares de gran porte se realicen con criterios de prudencia, transparencia y respeto al patrimonio natural. Desde Amigos de la Tierra La Rioja defendemos una gestión responsable del patrimonio natural y confiamos en que las administraciones apuesten por la conservación de aquellos elementos que contribuyen a la identidad y belleza de nuestros pueblos", ha concluido el colectivo ecologista.