Amistad Palestina La Rioja se constituye como asociación para "dar un paso adelante" y facilitar más acciones de apoyo

Manifestación en Logroño en apoyo al pueblo palestino - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Amistad con Palestina La Rioja ha formalizado este sábado, mediante una jornada desarrollada en la sede de CCOO en Logroño, su constitución oficial como asociación.

Algo, como aseguran desde la entidad, que "nos permite dar un paso adelante, consolidando una entidad que facilite más acciones en apoyo al pueblo palestino en su justa lucha por recuperar sus derechos y sus territorios".

Hace más de una década, recuerdan, "un grupo de personas decidieron agruparse para ser el altavoz de denuncia de la situación de apartheid en la que vivían los palestinos y palestinas". Este grupo de personas constituyeron Solidaridad con Palestina.

Solidaridad se transformó en Amistad con Palestina La Rioja, sin entidad jurídica, donde han participado distintas asociaciones, partidos políticos, sindicatos y personas individuales.

Ahora "se ha dado un paso más, al constituirse como asociación, formada tanto por personas como por entidades jurídicas, la constitución de la asociación nos permite dar un paso adelante, consolidando una entidad que facilite más acciones en apoyo al pueblo palestino en su justa lucha por recuperar sus derechos y sus territorios".

Así, inciden en que "desde hace más de dos años la situación en Gaza y Cisjordania se ha convertido en un genocidio, denunciado por organismos internacionales como la ONU".

"Es ahora más que nunca cuando es necesario gritar al mundo que Palestina existe, que se intenta masacrar a todo un pueblo, que los poderes políticos están mirando para otro lado, cuando no están apoyando al genocida del gobierno sionista de Israel", añaden.

A juicio de la nueva asociación, "la ciudadanía de España ha sabido denunciar esta situación y, las numerosas manifestaciones, han dado su fruto, el último gesto, que puede parecer menor pero no lo es, ha sido la salida del festival de Eurovisión".

Este mediodía, se ha llevado a cabo la presentación a la sociedad riojana de la Asociación Amistad Palestina La Rioja, un momento desde el que "invitamos a toda la ciudadanía a que nos conozcan y a que nos apoyen en tan justa lucha".

El acto de presentación, entre otras actividades, ha ido acompañado con una exposición fotográfica, que recoge más de una década de activismo, y de una comida popular con platos de la cocina palestina.