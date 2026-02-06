'Las amistades peligrosas' y espectáculo infantil, este fin de semana en el teatro Bretón

Obra 'Las Amistades Peligrosas' - TEATRO BRETÓN

LOGROÑO 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una semana más el Teatro Bretón se llena de arte con un clásico del teatro internacional 'Las amistades peligrosas' y con un innovador espectáculo infantil de marionetas 'El fantástico viaje de Jonás el espermatozoide'.

El viernes 6 de febrero, a las 20,00 horas, llega al Teatro Bretón la obra 'Las amistades peligrosas', de Christopher Hampton, basada en la novela homónima de Pierre Choderlos de Laclos. A pesar de que la obra se publicó en 1782, su trama se encuentra de rabiosa actualidad ya que habla de temas como el abuso de poder, el consentimiento o la capacidad del dinero de comprar, desgraciadamente, todo. Sobre las tablas estarán los actores Roberto Enríquez, Pilar Castro, Ángela Cremonte, Carmen Balagué, Iván Lapadula y Lucía Caraballo, todos ellos de reconocido prestigio nacional.

La representación viene de la mano de a productora Come y Calla, bajo la dirección de David Serrano y dura 1 hora y 50 minutos aproximadamente.

El domingo 8 de febrero, a las 18,00 horas, se representa el espectáculo de marionetas 'El fantástico viaje de Jonás el espermatozoide', una actuación para toda la familia, destinada a niños a partir de 6 años.

Esta obra viene de la mano de la compañía 'El espejo negro', y ha recibido innumerables premios a lo largo de estos años, como el premio FETÉN 2011 a Mejor Dirección, o el Premio MAX 2012 al Mejor Espectáculo infantil. Este espectáculo se representa por primera vez el domingo con una sesión para el público general, pero el lunes 9 y el martes 10, tendrán lugar cuatro sesiones en horario matutino para los colegios de Logroño.

Estas citas forman parte del programa 'El Bretón con la escuela' que ya han cerrado los plazos de inscripciones para esta edición. El programa celebra este curso su 29 edición y acerca el teatro a los más pequeños de la ciudad con espectáculos adaptados a su edad y pases en horario de mañana, para que puedan acudir con los centros educativos.