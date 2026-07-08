AMP.- Convenio de Capitalidad de Logroño sube a 3,075 millones, "su mayor cifra histórica" y "con la mayor colaboración"

Reunión del Consejo de Capitalidad, previo a la firma del Convenio - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Convenio de Capitalidad de Logroño correspondiente al ejercicio 2026 sube hasta los 3.075.828 euros, "su mayor cifra histórica", y "con la mayor colaboración" entre las dos instituciones implicadas, Gobierno de La Rioja y Ayuntamiento de la ciudad.

El presidente del Ejecutivo regional, Gonzalo Capellán, y el alcalde logroñés, Conrado Escobar, han suscrito este miércoles el nuevo Convenio -que ha experimentado un incremento del 5,6% a lo largo de esta legislatura-, tras la reunión mantenida en la Casa Consistorial por el Consejo de Capitalidad.

El Ayuntamiento de Logroño destinará esta partida, perteneciente al Fondo de Cooperación Local del Gobierno de La Rioja, a financiar áreas destinadas al desarrollo local en el ámbito de sus competencias.

En este sentido, el alcalde ha destacado que "la dinámica de colaboración es constante, es permanente en todos los ámbitos y nuestra voluntad compartida es seguir profundizando en aquellos proyectos de colaboración en los que entendemos que se puedan beneficiar los logroñeses y toda La Rioja desde la capital".

"Además de este convenio -ha añadido el primer edil logroñés- son numerosas las vías de colaboración en las diferentes áreas que Gobierno de La Rioja y Ayuntamiento de Logroño están impulsando y están desarrollando".

Por su parte, el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha subrayado que la firma del Convenio de Capitalidad supone la "plasmación de una realidad, de un hecho como es la colaboración entre administraciones".

"En este caso -ha recalcado el mandatario regional- con el Ayuntamiento de Logroño, pero que el Gobierno de La Rioja mantiene con todas y cada una de las administraciones locales de la región, desde los más pequeños hasta la capital de la comunidad".

Por eso, ha apuntado Capellán que "más allá de la cifra total, que supera los 3 millones de euros, el hecho es que se pone en evidencia la importancia central de Logroño en la prestación de servicios al conjunto de la comunidad".

Este convenio, ha rematado, "ayuda a prestar más y mejores servicios, gracias a la colaboración y al trabajo de las dos administraciones, comprometidas en la tarea de hacer que Logroño, como capital, sea mejor ciudad y preste cada vez mejores servicios".

En este sentido, el jefe del Ejecutivo Autonómico ha destacado que, al margen del Convenio de Capitalidad, el total de las inversiones autonómicas en infraestructuras que prestan servicio a todos los riojanos suponen 148,3 millones de euros en tres años en una larga lista de proyectos que "construyen, desde la cooperación y colaboración, más ciudad, más capital y más región".

COLABORACIÓN.

Ambos dirigentes han destacado la colaboración en materia de vivienda y han señalado que ya hay dos acciones encauzadas con el IRVI como protagonista.

Así, en la parcela de Bosonit el IRVI tiene previsto desarrollar viviendas de alquiler asequible con prioridad para jóvenes y en Avenida de Burgos, construirá viviendas públicas de protección oficial con prioridad para jóvenes, en torno a un total de 100 viviendas que contarán con un respaldo presupuestario en las cuentas regionales de 2027.

El presidente del Gobierno de La Rioja ha recordado actuaciones estratégicas para seguir mejorando el ecosistema sanitario de la Comunidad, como el nuevo Centro de Especialidades y Cirugía Mayor Ambulatoria "Adoración Sáenz", el CIBIR+, la ampliación de Urgencias en el Hospital Universitario San Pedro o el Edificio II de Ciencias de la Salud en la trasera del edificio de Corazonistas.

Entre otras actuaciones singulares, el presidente ha destacado el Laboratorio Regional de la Grajera, que tras una inversión de 17 millones de euros es el laboratorio de referencia para la región; la mejora del Adarraga; así como las inversiones en el Polígono Industrial de Las Cañas.

Capítulo especial han merecido la colaboración que hace posible los avances para contar con un nuevo centro de Educación Especial Marqués de Vallejo o la nueva residencia de mayores de ASPACE, que se unen a las permanentes mejoras realizadas en centros educativos de la capital.

El alcalde, por su parte, ha resaltado actuaciones relacionadas con el paso del Camino de Santiago por Logroño, las mejoras en los polígonos industriales, el nuevo centro de salud de La Villanueva, el consultorio de Los Lirios, las mejoras en el acceso al Hospital San Pedro, como otros proyectos que se han realizado durante esta legislatura en el marco de la colaboración institucional.

También ambas administraciones están desarrollando el proyecto de innovación tecnológica 'Gemelos Digitales'.

En materia de infraestructuras, la colaboración entre ambas administraciones se refleja en el mantenimiento y conservación de la carretera del Cortijo o en la mejora de diferentes instalaciones deportivas en la ciudad como los campos de fútbol de Pradoviejo, La Estrella y La Ribera, el Centro Deportivo Municipal Lobete o la mejora integral del Mundial 82.