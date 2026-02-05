AMP.-Logroño avanza en el desarrollo del PERI 44 'Portillejo I' para vivienda, más zona verde y nuevos viales

El Ayuntamiento de Logroño avanza en el desarrollo del PERI 44 ‘Portillejo I’ para crear vivienda, tanto libre como protegida, y ampliar zonas verdes y nuevos viales - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Logroño ha aprobado este jueves, de forma definitiva y contando con la unanimidad de todos los Grupos Municipales, la modificación puntual del Plan General Municipal que afecta al PERI 44 'Portillejo I'.

Una modificación cuyo objeto es la segregación y ordenación pormenorizada del ámbito delimitado de la U.E. 'San Lázaro I', integrándolo en la trama urbana de su entorno, como ha explicado el concejal de Plan General, Javier Martínez Mancho.

Este proyecto supone, de este modo, un nuevo impulso para la futura implantación de usos residenciales y vivienda protegida, así como la ampliación de zonas verdes y nuevos viales.

Una vez realizados todos los trámites administrativos previos (aprobación inicial, exposición pública y aprobación provisional), el Pleno ha aprobado hoy, definitivamente, el documento de modificación puntual del Plan General Municipal de Logroño para este desarrollo.

La ordenación de este espacio implica avanzar en el desarrollo de este Plan Especial de Reforma Interior (PERI), ubicado entre la Avenida de Burgos y las calles Rodejón y Portillejo, que fue ya delimitado y aprobado hace más de 25 años, en su tránsito hacia un uso residencial, tan necesario hoy, desde su actual carácter industrial, en el entorno de Avenida de Burgos.

Esta modificación puntual segrega y ordena pormenorizadamente los 10.453 metros cuadrados de superficie delimitados en la U.E. N08.8 'San Lázaro 1', y situados en la parte oeste del PERI 44, entre las calles Avenida de Burgos, Entrena, Rodejón y la prolongación Estrella Sacristán.

En la parte segregada, es decir en la Unidad de Ejecución N08.8 'San Lázaro 1', se plantea una ordenación con edificios de uso residencial más usos libres privados donde podrán desarrollarse 9.805 metros cuadrados de edificabilidad para unas 90 viviendas libres, así como 4.707 metros cuadrados de edificabilidad para albergar unas 40 viviendas protegidas al incorporar a la ordenación una parcela municipal anexa.

De los 10.453 metros cuadrados de superficie total de esta U.E., 6.781 metros cuadrados, es decir, el 64,9%, son destinados a espacios libres de uso y de dominio público, como son el viario y las zonas verdes de recreo y expansión.

El resto del PERI 44 'Portillejo I' quedará con 18.862 metros cuadrados de superficie entre las calles Avenida de Burgos, Portillejo, Rodejón y la prolongación de Estrella Sacristán, que serán ordenados en próximas tramitaciones administrativas.

El edil ha apuntado que la inversión estimada para desarrollar tanto el suelo, como la urbanización y la construcción de vivienda en el sector aprobado hoy supondrá unos 15,8 millones de euros.

En cuanto a plazos, ha señalado Martínez Mancho que, tras esta aprobación definitiva, se prevé un espacio de seis meses para redactar el proyecto de compensación.

A partir de ese momento, habrá otro medio año para redactar el proyecto, de manera que ha calculado que "a partir de algo más de un año, muy probablemente habrá obras de urbanización en este sector".