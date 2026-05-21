AMP.- La ministra de Vivienda confía en que haya unanimidad en la sectorial sobre el reparto del plan estatal

Archivo - La minsitra de Vivienda, Isabel Rodríguez. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

El consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid ha confirmado que las CCAA del PP aceptarán el plan

MADRID/MÉRIDA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, confía en que haya unanimidad entre las comunidades autónomas en cuanto al reparto de los fondos del plan estatal de vivienda para que los 7.000 millones de euros repartidos y el parque público de vivienda "sean una realidad".

Así lo ha señalado Rodríguez a los medios de comunicación antes de participar en la conferencia sectorial para aprobar, junto a las comunidades autónomas, el reparto de fondos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, ya acordados con las CCAA, con el objetivo de desplegar a partir del segundo semestre los efectos del plan.

Aunque los acuerdos se cerrarán de manera bilateral con cada comunidad autónoma, Rodríguez ha señalado que confía en que en esta jornada se dé una unanimidad que permita colaborar con todos los gobiernos regionales en base a lo que ha podido escuchar "en boca de las comunidades autónomas".

"Hoy yo estoy celebrando, y espero que así sea cuando termine de bajar a la sala, que lo que han manifestado públicamente la mayoría de ellas es que aprueban este plan", ha recalcado.

El consejero de Vivienda de Madrid, Jorge Rodrigo, ha confirmado este jueves, en nombre de todos los gobiernos autonómicos del PP, que participarán en el plan, aunque ha advertido de futuros recursos ante el Tribunal Supremo.

La ministra ha valorado que este acuerdo supone una buena noticia "sobre todo para la ciudadanía" que lo está esperando junto a propuestas "eficaces que den certezas y seguridad a lo que hoy es su principal inquietud".

"Han sido muchos meses de trabajo, de diálogo", ha indicado Rodríguez, que ha puesto en valor que ha señalado que este plan ha contado con la participación no solo de las administraciones públicas sino también de la sociedad, los agentes del sector y que ha recibido hasta 400 propuestas de entidades sociales.

La ministra ha puesto en valor que el plan acordado destina el 40 por ciento del presupuesto a aumentar la oferta de vivienda protegida de manera permanente, una cuestión que demuestra que "cuando se quiere y se trabaja en él", es posible alcanzar acuerdos entre distintas administraciones.

Asimismo, ha descartado que el reparto de los fondos se vea afectado por los diferentes procesos electorales que se han celebrado ni en el caso de que se produjese un adelanto electoral en el Gobierno central. Así las cosas, las CCAA que acepten el acuerdo este jueves podrían recibir los importes para el mes de julio.

El plan está dotado con hasta 7.000 millones de euros, el triple que el anterior, y blinda las viviendas públicas con carácter permanente.

La propuesta del Ministerio mantiene los criterios de reparto utilizados en el anterior Plan Estatal. Además del 40 por ciento para vivienda protegida, el plan destina otro 30 por ciento a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente a través de ayudas específicas y el 30 por ciento restante irá destinado a ayudas para la emancipación juvenil, la reducción de la tasa de esfuerzo financiero y la intervención en zonas tensionadas.

Además, el plan introduce el principio de protección indefinida de las viviendas públicas, de manera que los inmuebles que se adquieran y promuevan con fondos del plan tendrán la calificación de protegidos con carácter permanente.

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 contempla que el Estado asuma el 60 por ciento de la inversión prevista, mientras que las comunidades autónomas aportarán el 40 por ciento restante, lo que supone que las autonomías tengan que hacer un esfuerzo algo mayor que en los anteriores planes, en los que aportaban el 25 por ciento del presupuesto y el resto lo ponía el Estado.

ESFUERZO POR CC.AA.

En términos absolutos, Andalucía se sitúa como la comunidad con mayor dotación presupuestaria del nuevo plan, al alcanzar los 1.197 millones de euros, lo que supone un incremento de 877 millones respecto al plan previo. Le siguen la Comunidad de Madrid, con 1.113 millones (+815 millones), y Cataluña, con 1.015 millones (+473 millones).

Por su parte, Castilla y León contará con 378 millones de euros del presupuesto, tras sumar 277 millones adicionales, mientras que Canarias alcanzará los 371 millones (+272 millones). Galicia dispondrá de 399 millones, con un aumento de 293 millones, mientras que Castilla-La Mancha, recibirá 280 millones (+205 millones).

A Comunidad Valenciana le corresponderán 798 millones (+558 millones); Aragón, 266 millones (+195 millones); a Islas Baleares, 168 millones (+123 millones); y a Asturias, 231 millones (+175 millones). La Región de Murcia recibirá 308 millones, lo que supone un incremento de 258 millones.

A Cantabria le corresponderán 133 millones (+98 millones); a Extremadura, con 210 millones (+154 millones); y La Rioja, 266 millones (+195 millones).

Respecto a las ciudades autónomas, Ceuta contará con una dotación de 7 millones de euros, lo que representa un aumento de 4,7 millones, mientras que Melilla dispondrá igualmente de 7 millones, con un incremento de 2,8 millones respecto al periodo anterior.