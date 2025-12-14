AMP.- Rita Beltrán, elegida por aclamación como nueva presidenta del Partido Riojano

Rita Beltrán, elegida por aclamación nueva presidenta del Partido Riojano - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Rita Beltrán ha sido este domingo elegida por aclamación -al ser la única candidatura que se había presentado- como nueva presidenta del Partido Riojano.

Ha sido en el XVII Congreso de la formación regionalista, que se ha celebrado durante esta mañana en el Espacio Lagares de Logroño.

En sus primeras declaraciones a los medios de comunicación tras resultar elegida, Beltrán ha comenzado asegurando que "es un gran orgullo el poder ser la primera mujer" en presidir el PR+, "al final llegan los cambios, confiemos en que desde aquí ya no sea tan novedoso y en próximas elecciones también contemos con más mujeres en el partido".

Sobre cómo encara la etapa hacia las elecciones, la nueva presidenta regionalista ha afirmado que "con un equipo fuerte, potente, renovado, con nuevas incorporaciones", y, en referencia a la crisis tras la incorporación de miembros de Vinea, ha dicho que "es cierto que hay personas que se han ido del partido por esas nuevas incorporaciones, pero muchos más entran de los que salen con una nueva iniciativa, con un nuevo proyecto".

"Hay cosas que hay que cambiar de este partido", ha subrayado Beltrán, quien ha recalcado que "queremos llegar a la gente joven, por algún motivo no terminamos de llegar". Algo que se observa incluso en la nueva imagen del partido, "con un aire bastante más juvenil, más moderno".

"Vamos a intentar llegar a todo ese público que realmente sí que siente La Rioja como suya, pero que luego a la hora de votar por un motivo o por otro no eligen nuestra papeleta. Queda mucho trabajo por hacer, pero creo que hay una buena disposición y un buen equipo para conseguirlo", ha asegurado.

Ha reconocido el papel muchas de veces de 'bisagra' del PR+ "porque por desgracia, y aunque estamos capacitados para poder gobernar, no somos el partido más votado". Eso sí, ha colocado la 'línea roja' en la ultraderecha, "porque defendemos al regionalismo, las autonomías, La Rioja y aquellas personas que quieren acabar con las comunidades autónomas no entran dentro de nuestro apaño de poder hacer algo".

No ha descartado, en todo caso, "que se produzca una integración total de personas de Vinea hacia el Partido Riojano", porque "es un objetivo que tenía marcado de aunar, de sumar, de conseguir, porque la división nos hace más débiles a todos". Por contra, ha cerrado la puerta a Por La Rioja, señalando que "cada vez lo veo mucho más difícil".

No se ha querido pronunciar por ahora sobre futuras candidaturas al Parlamento riojano ni al Ayuntamiento de Logroño. "Ni digo que sí ni digo que no", ha dicho en su caso, mientras que ha alabado a Rubén Antoñanzas "que es un fantástico concejal en el Ayuntamiento de Logroño, que ha hecho una labor estupenda durante todos estos años".

"Nadie nos dicta qué es lo que tenemos que hacer. Todo lo que sea beneficioso para La Rioja, nosotros siempre vamos a hacer un sí, un sí adelante. Y en ese proyecto vamos a intentar ser más de los que somos", ha apuntado Beltrán, quien ha reconocido que "no fueron muy buenas las últimas elecciones, se apostó por un proyecto de suma con la España Vaciada y no tuvimos los resultados óptimos que esperábamos".

"Pero todo te da una enseñanza y vamos a intentar que las próximas elecciones sean mucho más mejores", ha reflexionado la nueva presidenta riojanista, quien ha señalado que, desde su cargo, espera aportar su carácter, "creo que soy una persona muy tenaz, muy trabajadora, me marco unos objetivos muy concretos e intento luchar por ellos".

COMISIÓN DE CONTROL Y CONSEJO EJECUTIVO.

Junto a Beltrán, y a la espera de que se elijan los demás altos cargos del partido, sí que se han desvelado este domingo los nombres que acompañarán a la nueva presidenta en la Comisión de Control y Garantías y en el Consejo Ejecutivo.

En concreto, en la Comisión de Control y Garantías estarán Susana Pascual Alfonso (presidenta); María Teresa Calvo Murugarren (secretaria); David Martínez García; Florentino Palacios Otaño; Laura Antoñanzas Muñoz; y María Luz Moreno Herrero.

En cuanto al Consejo Ejecutivo, lo van a formar Albert Antón Gil; Carlos del Río García; Carlos Luis Pérez López; Cristina Galilea Ceña; Daniel Martinez Guerrero; Héctor Narro Íñiguez; Inmaculada Concepción de Blas Pérez; Iván Herrero Sanz; Jesús Ángel Gil de Gómez Bermejo; José Ignacio Ochoa Pérez; María Cruz Díez Larrea; María del Carmen Beltrán Ruiz; Montserrat Bañares Arenal; Nathanael Amelivia Ceschin; y Rocío Eguizábal Martínez.