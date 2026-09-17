La ampliación del aparcamiento de la Catedral de Calahorra avanza con la mayor parte de los trabajos ejecutados - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las obras de ampliación del aparcamiento de la Catedral de Calahorra se encuentran en su recta final con una parte importante de las actuaciones contempladas en el proyecto ya ejecutadas.

La intervención, promovida por el Ayuntamiento de Calahorra, tiene como objetivo mejorar y ampliar el entorno del parque del Cidacos y acondicionarlo como espacio para la celebración de espectáculos públicos y eventos recreativos temporales como conciertos, autocine, circos, eventos deportivos, ferias,.. contribuyendo a dinamizar la vida cultural, social y económica de Calahorra.

La actuación comprende una superficie aproximada de 31.390 metros cuadrados e incluye, además de la ampliación del aparcamiento y del parque del Cidacos, la construcción de una nueva acera hasta el Santuario del Carmen, la ampliación del camino de la ribera hasta alcanzar los 12 metros de anchura, el acondicionamiento de una rampa de acceso peatonal a la nueva zona verde y diversas mejoras tanto en el camino de la ribera como en los accesos al aparcamiento.

Entre los trabajos ya finalizados destaca la ejecución de toda la red de saneamiento y abastecimiento, así como la instalación del alumbrado y la construcción de una nueva escalera de acceso a este aparcamiento desde la calle Mediavilla. El nuevo sistema de iluminación colocado está compuesto por columnas dotadas de proyectores que cubren lumínicamente todas las superficies y accesos.

También se ha ejecutado ya el 90% del relleno de tierras de la parcela de 7.200 metros cuadrados de superficie situada al este del aparcamiento, al otro lado del puente, que ampliará el parque del Cidacos. Este terreno se encontraba hasta ahora en estado de abandono y lleno de especies invasoras y ejemplares muertos.

En esta nueva zona de parque se ha instalado ya el sistema de riego y se ha ejecutado la escollera de uno de sus lados.

Actualmente, se trabaja en la escollera del otro lado y en el acondicionamiento del acceso a esta parcela, mediante una nueva rampa peatonal. Por otro lado, ya se han realizado el encintado y los bordillos de la nueva acera que conectará el puente de la Catedral con el Santuario del Carmen. La pavimentación comenzará el próximo lunes. En estos momentos se está trabajando en la instalación de la tubería de gas. Está previsto que estos trabajos finalicen este viernes.

Una vez terminada la intervención del gas, se procederá a la compactación del terreno y a la conexión hasta la carretera de Azagra con una nueva acera que dé continuidad a la existente hasta el final del puente con 3 metros de anchura, así como un nuevo paso peatonal en las inmediaciones del cruce con la carretera de Azagra y el camino Ambilla, y un tramo de acera para conectar con las escaleras existentes junto al lavadero.

La previsión es que el conjunto de las actuaciones pueda quedar completamente terminado a lo largo del mes de octubre. La sustitución de las luminarias existentes en el tramo de la calle Mediavilla entre la glorieta y el puente sobre el río Cidacos por unas nuevas con tecnología LED, que permitan iluminar tanto el vial actual como la nueva acera proyectada, será de los últimos trabajos que se llevarán a cabo. La empresa Riojana de Asfaltos S.A. es la adjudicataria de esta obra, que ya ha realizado la mayor parte de las principales infraestructuras y que ahora está centrada en los acabados necesarios para mejorar este entorno de la ciudad.