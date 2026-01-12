Ampliado hasta el 20 de enero el plazo de inscripción en el XXIV Concurso de Pinchos de La Rioja

Archivo - Meraki Gastrobar de Nájera, 'Delantal de Oro de La Rioja' por su pincho 'El Danzador' - GOBIERNO RIOJANO - Archivo

LOGROÑO, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El plazo de inscripción en el XXIV Concurso de Pinchos de La Rioja, que concluía inicialmente mañana a las 14 horas, se ha ampliado hasta el 20 de enero a la misma hora.

El certamen, organizado por la entidad de Promoción Territorial 'La Rioja 360 Grados Avanza', repartirá 4.900 euros en premios y su máximo galardón, el Delantal de Oro, se dilucidará el próximo 17 de marzo en Riojaforum.

Las bases del concurso establecen un máximo de hasta 80 concursantes que se completarán por riguroso orden de inscripción a través del formulario que se encuentra, exclusivamente, en la página web www.lariojacapital.com.

Los pinchos deberán estar elaborados al menos en un 50% con alimentos de calidad de La Rioja o con materia prima propia y típica de La Rioja o de km 0. La cuota por participar es de 20 euros.

La mecánica del concurso será similar a la de años anteriores. De esta forma, los establecimientos participantes deberán tener obligatoriamente el pincho a disposición del público los fines de semana entre el 14 de febrero y el 15 de marzo.

También, en este periodo un jurado itinerante visitará cada local para evaluar y decidir los diez establecimientos que pasarán a la gran final.

Será la organización del certamen quien comunicará oficialmente la selección de estos finalistas el 10 de marzo. Seguidamente, la fase definitiva se celebrará la mañana del martes 17 de marzo en Riojaforum.

La gran final consistirá en una exhibición culinaria, abierta el público, en la que cada concursante deberá elaborar el pincho que en la fase previa le haya hecho merecedor de su condición de finalista.

Todo ello ante un jurado de reconocido prestigio, en directo y en un tiempo de diez minutos.

El jurado de la final elegirá los tres premios principales: Delantal de Oro, Delantal de Plata y Delantal de Bronce, dotados con 1.700, 1.000 y 700 euros respectivamente.

Durante el transcurso de la misma se entregarán las menciones Pincho #productoriojano (elaborado con materia prima propia de La Rioja), y Pincho Inclusivo (basado en la tolerancia alimentaria por los ingredientes utilizados destacando la diversidad y la riqueza de la cocina riojana), ambas elegidas por el jurado itinerante.

También se hará pública la mención Pincho Popular, elegida por el público a través de las urnas ubicadas en cada establecimiento participante hasta el domingo 8 de marzo y en las que se podrán depositar los cupones sellados tras la degustación de tres pinchos diferentes.

Los participantes en la votación entrarán en el sorteo de cuatro cenas para dos personas. Cada mención está dotada con 500 euros.

Además, la organización entregará el ya tradicional galardón 'Palillos de honor' (aún no revelado), con el fin de homenajear a las personas que han trabajado en favor de los pinchos y la gastronomía en La Rioja.

EDICIÓN ANTERIOR.

El Delantal de Oro de la anterior edición recayó en el pincho 'El Danzador', del bar Meraki de Nájera; el Delantal de Plata, en el pincho 'El Agricultor', de El Albergue, de Calahorra, y el de Bronce en el restaurante Aromas de Rioja by Zenit, de Calahorra, por su pincho '¡De la Alubia hasta los Andares!'.

Las menciones se repartieron de la siguiente forma: Pincho Inclusivo para el 'El Rancho', del Moderna Tradición de Logroño; Pincho #productoriojano para el bar Meraki, de Nájera, por el pincho 'El Danzador'; y Pincho Popular, elegido por el público, para el bar El Arca, de Logroño, con su pincho 'La Ofrenda'.

El galardón 'Palillos de Honor' fue para el Adolfo Sáenz del Bar El Muro de la logroñesa calle Laurel.