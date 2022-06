Andreu destaca que el Estatuto de Autonomía de La Rioja ha supuesto 40 años de "progreso, modernidad y futuro"

NÁJERA (LA RIOJA), 9 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha afirmado destacado que el Estatuto de Autonomía de la región ha supuesto 40 años de "progreso y modernidad" que además "es sinónimo de libertad, autogobierno y horizonte de futuro".

Ha sido en el discurso del Día de La Rioja, que este año con carácter extraordinario se ha celebrado en Nájera, concretamente en la plaza de España de la localidad, para festejar el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía.

En el marco del mismo se han entregado las medallas de La Rioja a la Universidad Popular de Logroño (UPL), a la Asociación para la Preservación de la Memoria Histórica de La Rioja, 'La Barranca'. Además, se ha distinguido al expresidente de la región, entre 1995 y 2015, Pedro Sanz, y a la referente del voluntariado, Carmen Chover, como 'Riojanos Ilustres', y el científico, Javier García, con el de 'Riojano de Honor'.

Andreu ha asegurado que la Carta Magna riojana fue "conclusión 'de' y respuesta 'a' una aspiración política expresa, popular y reiterada en tres Días de La Rioja preautonómicos; el primero de los cuales tuvo lugar aquí, en Nájera, el 8 de octubre de 1978". Eran tiempos en los que mientras "España se repensaba y reconstruía de facto, en La Rioja, al hilo de esa transformación nacional producida ya en democracia, transitamos de "existir" a "ser", como anhelaba el verso de la canción de Carmen, Jesús e Iñaqui".

La presidenta ha querido dejar claro que cumplir cuarenta años es "sinónimo de libertad, autogobierno y horizonte de futuro; de éxito moral, social y político" y ha insistido en que "si hace algo más de cuarenta años nos hubieran dicho que este salto formidable a "ser" La Rioja autonómica no seguiría siendo ni una mera hipótesis, ni una reivindicación crónica, ni una deuda pendiente, ni una promesa postergada, sino un aniversario, una conmemoración anual, una cita acordada, el recuerdo renovado de lo que venimos siendo hace todo ese tiempo, quizás nos habría parecido un ideal inalcanzable".

REINVENCIÓN

"Han merecido la pena estos últimos cuarenta años a lo largo de los cuales nos hemos reinventado. Estas cuatro décadas ganadas para el progreso y para la modernidad", ha afirmado, al tiempo que ha instado a no dar "un paso atrás en ningún aspecto ni de libertades, civilización y derecho" porque cualquier retroceso "podría abrir nuevas brechas y suponer una regresión"

Según ha puesto de manifiesto, la carta estatutaria ha proporcionado a la región cuarenta años "fructíferos y productivos" gracias "al trabajo, a la perseverancia y al ejercicio democrático, participado todo ello por la sociedad riojana, de la que forman parte sus gobiernos" y resulta "de vital importancia" transmitir a las generaciones más jóvenes "la necesidad de permanencia y profundización" de esta Carta Magna riojana y más cuando los últimos tiempos vividos "nos han abocado a trances de fragilidad y temor, poniendo a prueba nuestra capacidad de resistencia, tanto colectiva como individual.

Ha añadido que los dispositivos organizativos de que dispone la democracia; la gestión pública que implica la política y, específicamente en España, el ámbito de actuación de las Comunidades Autónomas".

En este situación, ha apuntado "hemos aprendido, de una manera clara, que la conexión interterritorial y la colaboración transnacional son imprescindibles para la superación de los traumas más graves, en el orden sanitario, económico y humanitario, con crisis que nos sumen en una incertidumbre aguda y provocan fatalmente, como un indeseable efecto colateral y regresivo, el rédito ideológico de populismos y extremismos, empeñados, de una forma interesada, en la desacreditación de los logros alcanzados por el pacto democrático que nos sustenta, a cambio de nada, del vacío, si no del abismo".

Frente a estos intentos de desestabilización, "solo desde sociedades compactadas y vertebradas, con convicción democrática, capacidad de decisión y conocimiento de sus necesidades; desde sociedades que empeñan sus recursos en afrontar los problemas de una forma integral y realista, se puede obtener una perspectiva del total y coordinar actuaciones propias y conjuntas".

DEFENSA DEL PAPEL DE LAS AUTONOMÍAS

Andreu he defendido el papel de las autonomías que "lejos de disolver, han subrayado las cualidades, la cultura, la personalidad, la lengua y el patrimonio de cada uno de nuestros territorios" y ha aseverado que, gracias a ellas, "España se conoce mejor a sí misma, física y emocionalmente; se comprende mejor así misma; se defiende mejor a sí misma".

En su intervención, ha destacado que La Rioja es "una tierra conectiva, comunicativa, colaborativa, solidaria, generosa" y el Estatuto de Autonomía "nos reafirmó en estos valores y reforzó nuestra aversión a cualquier forma de exclusivismo o exclusión". Además, ha subrayado que es "una tierra pacífica y tolerante, en la que nunca se ha utilizado ni la violencia ni el vandalismo como solución a los conflictos. El diálogo sí, pero siempre con un único límite, que no es otro que la prioridad del interés general ante intereses que aun siendo legítimos son particulares".

La jefa del Ejecutivo ha reivindicado que la Transición, "como nuestra autonomía" contiene "valores a proteger porque son hitos que cohesionan a los pueblos" y entiende que "haríamos mal en no sentirnos orgullosos del camino recorrido, porque nos estaríamos negando a nosotros mismos y eso nos impediría seguir avanzando; y no sería justo y menos aún para aquellas y aquellos que, no encontrándose ya entre nosotros, dedicaron una parte relevante de su vida y tarea, a aplicar y mejorar, administrativa y humanamente, la gestión que la norma ponía en nuestras manos".

Andreu ha pedido a todas las riojanas y riojanos que sigan ayudando a La Rioja y ha mostrando su satisfacción por la existencia de una "generación del Estatuto, que nació en 1982 y ha crecido en un contexto que resulta inseparable de la idea de su región, de su casa, de La Rioja, como un espacio de asentamiento, desarrollo y libertad, perfectamente inscrito en la totalidad de la nación española".

Para concluir, Andreu ha finalizado su discurso gritando, junto a los asistentes, "¡Viva La Rioja!". El acto institucional, que ha sido presentado por seis estudiantes, ha concluido con la interpretación del himno de La Rioja y el de España, por la Agrupación Musical Najerense.