Andreu pide "prudencia" ya que las medidas de seguridad para protegernos del COVID-19 "son sencillísimas"

LOGROÑO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha reclamado "prudencia" ya que, ha recordado, las medidas de seguridad para protegernos del coronavirus "son sencillísimas", y pasan por "el metro y medio de distancia interpersonal, el lavado de manos y el uso de la mascarilla". Ha indicado, no obstante, que la situación "a pesar de haber un pico de subida está controlada".

Andreu ha realizado una visita a las obras del IES Sagasta de Logroño, acompañada del alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, del consejero de Educación, Pedro Uruñuela, y la delegada del Gobierno, María Marrodán, entre otras personalidades.

Preguntada por la incidencia del COVID-19, la presidenta riojana ha indicado que "afortunadamente ahora tenemos mucha experiencia, así como planificados más controles". En este punto, ha recordado que ayer se cerraron las tomas de muestras en Alfaro, si bien "hoy continuará, a domicilio, con las personas mayores", para "tener un estudio global".

En este punto, ha señalado que "el cien por cien de los afectados - en la localidad riojabajeña- son asintomáticos, mientras que el 60 por ciento son menores de 20 años", por lo que la situación "ha cambiado y nos tenemos que adaptar".

"Tenemos que seguir viviendo, ya que la economía no puede parar, pero tenemos que ser responsables porque si estos menores son los que contagian a los mayores que son más débiles tenemos que tenerlo controlado", ha añadido Andreu.

Ha insistido que lo ocurrido "viene de la poca prudencia que han tenido personas que se han agrupado y no han mantenido las medidas de seguridad". De hecho, ha apuntado que la mayoría de contagios, no procede del entorno laboral, sino del ocio particular y del ocio hostelero.