La candidata socialista al Senado por La Rioja, Concha Andreu, ejerce su derecho a voto - EUROPA PRESS

LOGROÑO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata socialista al Senado por La Rioja, Concha Andreu, ha animado a los ciudadanos riojanos a acudir a votar este domingo porque "hoy se decide el futuro de nuestro país". "El resultado que salga tiene que estar bien refrendado por cada voto", ha añadido.

Andreu ha ejercido su derecho a voto, acompañada por su madre, alrededor de las 11,00 horas de este domingo en el Polideportivo de Las Gaunas de la capital riojana.

Recordando las palabras de Pedro Sánchez, Andreu ha reconocido que "hoy es el día en el que la ciudadanía decide el futuro de nuestro país". Por eso, indica, es un día "muy importante" en el que hay que participar "con ilusión y ganas".

Además, la expresidenta riojana ha valorado la participación de los riojanos en esta cita electoral. "Ya estamos viendo mucha afluencia" aún así apela a que "la gente acuda a las urnas" a lo largo de toda la jornada electoral.

Aunque ha reconocido estar "nerviosa" por el resultado final sí que ha indicado que "da gusto" ver "cómo la gente es responsable, desde los mayores hasta los más jóvenes. Esto es lo que tiene la democracia y es lo que tenemos que defender por encima de todo".

Tras votar, la candidata al Senado pasará el día visitando otros colegios electorales. Además ha aprovechado para agradecer "la dedicación de todos los compañeros y compañeras que están ayudando a la gente".