Andreu recuerda que Romero es "diputada autonómica electa" y "no ha cambiado su disciplina de voto"

LOGROÑO, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno riojano, Concha Andreu, ha recordado hoy, en el Parlamento de La Rioja, que la diputada no adscrita, tras ser expulsada de Podemos, Raquel Romero es "diputada autonómica electa" y "no ha cambiado su disciplina de voto" en el marco del Acuerdo de Gobernabilidad con el PSOE.

La intervención de Andreu ha abierto, en la mañana de hoy, el pleno ordinario del Parlamento de La Rioja contestando a las preguntas que los distintos grupos le han planteado y comenzando por Ciudadanos, que ha querido saber si la jefa del Ejecutivo "cree que los riojanos merecen un gobierno que no cumple con la debida decencia".

El portavoz de Ciudadanos, Pablo Baena, ha entendido que ésta es una pregunta "que se hacen miles de riojanos" que "están escandalizados" exigiéndole que anuncie "el cese inmediato de Romero" porque, ha visto, "no es ético que su gobierno esté sustentado por una tránsfuga".

Andreu ha comenzado recriminando a Baena: "Está usted como para hablar de estabilidad y ejemplaridad" y después ha afirmado: "Mi gobierno es decente y ejemplar y está trabajando de manera incansable para cumplir el acuerdo de gobierno con el objetivo de mejorar la vida de los riojanos".

"La consejera Romero es diputada autonómica electa", ha recordado pidiendo a Baena que "no menosprecie las instituciones".

Ha relatado cómo Romero "no ha cambiado su disciplina de voto del proyecto político en el que está integrada, ni ha torcido su intención expresada en las urnas de apoyar al gobierno progresista".

Ha añadido: "En cuestiones internas de partidos no tengo que decir nada porque no me compete".

También le ha espetado a Baena: "Si va estar de aquí a final de legislatura haciendo ruido no se van a oir sus propuestas, si tiene alguna interesante" añadiendo que, dentro del Índice de Calidad de Gobierno de las Regiones Europeas, durante los últimos años La Rioja ha estado "en lo mas alto, solo detrás del País Vasco".

Después, el portavoz del Grupo Popular, Jesus Ángel Garrido, ha querido saber si Andreu considera que su presidencia está siendo "beneficiosa". "Sin duda", ha contestado Andreu añadiendo que "fundamentalmente para quienes querían un cambio político de verdad".

Garrido ha recordado cómo Andreu "ha reconocido que internacionalizar servicios ha aumentado las listas de espera" y "estamos a punto de entrar en tasas negativas de crecimiento".

Andreu le ha recordado cómo estaba el número de camas UCI al inicio de la legislatura y ha visto "beneficioso ayudar a las empresas de las consecuencias de la pandemia" concluyendo que "ese es el beneficio de un gobierno decente".

La diputada de IU, Henar Moreno, ha querido cuestionar sobre el sistema de cita previa y si es compatible con el derecho a los ciudadanos al acceso a las administraciones públicas con celeridad.

La presidenta ha explicado "los retrasos que pueden existir hasta que se regule" el sistema están en el "lógico retraso por todo lo que conllevó la pandemia". Ante esto, Moreno ha visto que "ha llegado el momento de dotar de mecanismos ágiles" y compatibilizar la cita previa con presencialidad sin cita.

Andreu ha estado de acuerdo en que "tenemos que ser flexibles cuando se acude sin cita" y ha aprovechado para hacer referencia, también, a las listas de espera sanitaria y ha señalado que durante la pandemia se contrató a 380 profesionales sanitarios "y todos siguen trabajando" porque, ha asegurado, no se prescinde de nadie mientras se le necesita.

Las preguntas a la presidenta han acabado con el Decreto de Convivencia, por el que le ha cuestionado el Grupo Socialista, ante lo que Andreu ha visto que, "por primera vez, el Gobierno de La Rioja se preocupa por la Educación en su conjunto".

Ha creído que "nuestros menores van a clase a aprender las reglas de ortografía, pero lo principal que deben aprender es a convivir" y formarse como "ciudadanos".

El portavoz socialista, Raúl Díaz, ha considerado que "algo que no cambia es la manipulación del principal partido de la oposición", en lo que, ahora, "le ha tocado el turno a la Educación", con un decreto que "trata de eliminar ese modelo punitivo para pasar a otro que forme una ciudadanía digna y vital desde la infancia".

Andreu ha creído, ante esto, que "hay muchas formas de encarar la Educación y este gobierno la encara como absoluta prioridad, con rigor y responsabilidad", centrándose "en los verdaderos problemas: el abandono escolar, la segregación del alumnado, y el deterioro de la convivencia".

"Ustedes se empeñan en ofrecer bulos, información interesada y políticas que mercantilizan la Educación", le ha espetado al PP para terminar.