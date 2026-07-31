Animación y fiesta en los parques Felipe VI y La Ribera para disfrutar del eclipse del 12 de agosto

Archivo - El Parque Felipe VI, uno de los lugares elegidos para ver el eclipse - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha puesto en marcha un programa de animación, y fiesta, en dos parques de la ciudad, Felipe VI y La Ribera, para disfrutar con familia, o amigos, del eclipse del 12 de agosto.

Tal y como ha avanzado el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, Logroño, como una de las veinte ciudades en la 'bandera' favorable para ver el eclipse, ha preparado una serie de actividades para disfrutar del mismo.

Los parque Felipe VI y La Ribera (detrás del Instituto de Enseñanzas Secundarias Comercio) tendrán Dj; food trucks (o camiones restaurante); e hichables para los más pequeños.

Todo comenzará a las 19:00 horas y, a partir de las 20:00 horas, el DJ pondrá una melodía "más suave" para que se pueda apreciar con serenidad del eclipse que tendrá su momento culmen, según las previsiones, a las 8:28.

Después, seguirá la fiesta hasta las diez de la noche, ha relatado Sainz concretando que en el caso del parque Felipe VI habrá dos espacios con DJ (uno más al oeste y otro más al este).

Ambos parques contarán, además, con carpas informativas en las que se mostrarán paneles divulgativos y flyers con información sobre el eclipse y las pautas de protección a seguir.

Junto a esto, se repartirán ochocientas gafas de protección en cada parque, además de las gafas que se entregarán a los trabajadores y voluntarios.

Como "alternativa", ha indicado, se puede ver el eclipse en el Aparcamiento de Las Norias, aunque el Ayuntamiento no ha organizado nada ahí porque es un lugar menos adecuado en días de calor.

En cuanto a los montes Cantabria y El Corvo ha advertido de que no se va a permitir el acceso en vehículos. Así, "no es un lugar propuesto por el Ayuntamiento, pero es un lugar natural de perspectiva" que, sin embargo, tiene "capacidad limitada".

Por tanto, "no se permitirá el acceso al monte Cantabria o al monte del Corvo en vehículos, porque puede haber una saturación importante, delicada, que se quiere evitar".

"Y ni qué decir tiene", ha añadido, "que tanto en el Parque Felipe VI como en el Parque de la Ribera vamos a tener dotaciones de policía, protección civil, ambulancia y, también, equipos para extinción de incendios ante cualquier posible eventualidad propia de la concentración de gente y del calor que vamos a tener acumulado".