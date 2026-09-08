ANPE ve una "mejora" en llamamiento interinos pero sigue exigiendo "bajada de ratios, mejoras docentes y apuesta por FP"

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LOGROÑO, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato ANPE ha asegurado que entre los llamamientos docentes de julio y septiembre se ofertaron 2.170 plazas interinas, de las cuales se han adjudicado 2.114. "Tan solo 56 plazas se han quedado sin cubrir, lo que representa una mejora respecto al ejercicio anterior con 21 vacantes no adjudicadas menos". Una "buena noticia" que se debe, en parte, a las medidas que desde el sindicato "estamos negociando y potenciando desde la Administración".

Así lo ha indicado el presidente de ANPE en La Rioja, Gustavo Navas, quien, aún así, no ha dejado de ser reivindicativo con las mejoras que exigen desde el sindicato a la Consejería de Educación. Bajada de ratios, mejora de las condiciones laborales de los docentes y de las infraestructuras educativas y una apuesta real por la FP pública, entre ellas.

Como ha explicado en una rueda de prensa, este martes se han incorporado a sus centros escolares un gran número de docentes, un día antes que los alumnos. El proceso para los interinos "ha sido mejor" que años anteriores porque "se ha definido mejor y han contado con más información".

Los números "han sido positivos" en cuanto que "hay menos plazas que quedan pendientes de cubrir".

En concreto, a fecha 8 de septiembre, hay 5.270 docentes en la escuela pública, 242 más que el año pasado, repartidos en 114 centros públicos. De los cuales 3.137, casi un 60%, son funcionarios de carrera.

Por su parte, 121 son funcionarios en prácticas y otros 2.997 son funcionarios interinos. El peso de estos interinos en el global- ha dicho- es aproximadamente de casi un 38%".

Con respecto a la tasa de interinidad, en la actualidad son 1.267 interinos que, dividido entre el número de docentes total, hace un 24%".

También ha explicado que de las 2.170 plazas ofertadas en estos dos llamamientos primeros, en julio y septiembre, han sido adjudicadas en total 2.114. "Es decir, no se han cubierto 36 plazas. Es un buen dato porque es mejor que el del año pasado".

Por lo cual, "todas estas medidas que estamos potenciando y negociando por la Administración al final repercuten de forma positiva".

Por su parte, desde ANPE recordarán a la Administración que en la actualidad hay 16 listas agotadas y otras 20 al límite, es decir que quedan menos de 5 personas para trabajar, de 103 listas totales. "Con lo cual es necesario sacar oposiciones o procedimientos para encontrar gente que pueda trabajar".

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