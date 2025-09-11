ANPE ve necesario una normativa marco del Ministerio que regule uso velo en las aulas y después las ccaa lo gestionen

"Toda la normativa o reglamentos de los centros educativos deben perseguir siempre el buen clima, la buena convivencia y el respeto"

LOGROÑO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato ANPE ha mostrado "respeto" a la autonomía de los centros educativos a la hora de decidir sobre el uso del velo islámico por parte de las alumnas en los institutos riojanos pero sí que echa en falta "una normativa marco" por parte del Ministerio que regule estas cuestiones y después sean las ccaa "las que puedan gestionarlo".

Preguntado por los medios de comunicación ante la prohibición del instituto Sagasta de Logroño de su uso, el presidente de ANPE Rioja, Gustavo Navas, asegura que "nosotros tenemos una posición muy clara al respecto y es que respetamos, como no puede ser de otra manera, cien por cien lo que decide cada centro dentro de su autonomía y de lo que el claustro de profesores decida".

"Dicho eso -matiza- sí que es verdad que las administraciones, más allá de las comunidades autónomas, deben velar porque cuando se habla de cuestiones que son derechos fundamentales, lo que tiene que haber es una normativa básica que lo regule".

Desde ANPE consideran que es el Ministerio "quien debería regular una normativa marco para esta cuestión en concreto y luego las comunidades autónomas dentro de su autonomía, con los matices que cada comunidad autónoma tiene, regulen esta cuestión".

"Y lo que sí que tenemos claro también es que toda la normativa o todos los reglamentos de los centros educativos deben perseguir siempre el buen clima, la buena convivencia y el respeto hacia todo el alumnado, hacia todos los docentes y hacia todos los niños de la comunidad educativa".

A pesar del episodio del Sagasta, desde ANPE consideran que "prácticamente la mayoría de los centros de La Rioja funcionan bien. Lo habitual es la plena normalidad y convivencia".