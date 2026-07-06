'La Antigua Estación' abre oficialmente sus puertas con vocación de ser "el centro emocional del centro de Logroño"

Escobar y Arraiz, en 'La Antigua Estación' - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

'La Antigua Estación', nueva denominación para el centro intergeneracional creado en lo que fuera la vieja estación de autobuses de la ciudad, ha abierto este lunes oficialmente sus puertas con vocación de convertirse "en el centro emocional del centro de Logroño", en palabras del alcalde Conrado Escobar.

Escobar, junto con la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, han inaugurado esta mañana este espacio, que ha remodelado por completo tanto la zona de las taquillas y oficinas, como los locales adyacentes -donde ya se ubica por ejemplo la oficina de información a los mayores-.

Y se ha prestado además especial atención al espacio de las antiguas dársenas para los vehículos, ocupadas ahora por unos jardines bajo el nombre de la que fuera concejala -una de las primeras del área de Medio Ambiente- María Teresa Hernández.

Como ha destacado el alcalde, "esto ha sido posible gracias a una labor de consenso político y de mantener un proyecto en marcha", recordando que "en septiembre del 2023 se inauguró la nueva estación de autobuses, que también tiene un recorrido basado en el consenso, como es el soterramiento del ferrocarril".

"A partir de ahí -ha continuado relatando- esta vieja estación tenía que tener una nueva vida, y esa nueva vida es la que hoy comienza. Pero este proyecto no ha sido improvisado, ni mucho menos, ni siquiera es fruto de este equipo de Gobierno. Es un proyecto que arranca también de la pasada Legislatura".

Así, ha incidido en que "el 8 de septiembre de 2023, se cerró esta estación, y sin llegar a los tres años después, hoy es el momento en el que tenemos un nuevo centro para el centro de Logroño", que se va a llamar 'La Antigua Estación'.

Unos trabajos que han contado con "tres millones de euros de inversión, la mayor parte de ellos obtenidos mediante financiación de fondos europeos, tramitados con la ayuda del Ministerio de la Vivienda, y el resto, aportados por el Ayuntamiento".

En sus palabras, "se trata de poner este espacio en el centro emocional del centro de Logroño, de tal manera que sea un espacio aprovechable por todo aquel que pueda aportar algo al bien común, al interés general que está aquí presente. Así que hay muchas actividades programadas, pero va a haber más, y vamos a ir viendo cómo funciona".

ACTIVIDADES.

El regidor municipal ha detallado que, en este espacio, "vamos a tener un programa de actividades con un componente intergeneracional, en el que van a poder disfrutar desde niños de edades muy tempranas hasta personas mayores, con un compendio de actividades que van a ir mejorando a lo largo del comienzo, que es hoy, y que probablemente en septiembre o octubre llegamos que se perfeccione".

Ha citado, como ejemplos, que "vamos a tener lectura, vamos a tener actividades musicales, vamos a tener actividades de memoria y desarrollo cognitivo, vamos a tener actividades para la gente joven, y queremos darle un especial protagonismo a nuestros mayores", que tendrán en este centro la Oficina de Mayores".

"Hoy es el momento en el que hacemos ciudad. Hacemos ciudad porque donde había unas darsenas, donde había autobuses, donde había contaminación, hoy tenemos un jardín que se va a llamar María Teresa Hernández. Y porque además vamos a aprovechar al máximo las posibilidades escénicas de la parte donde se ubicaban las taquillas de las estaciones de autobuses", ha añadido.

Y ha rematado Escobar apuntando que "en la parte superior se albergan diferentes dependencias, todo ello respondiendo a criterios de máxima sostenibilidad, de criterios avanzados en climatización, que es precisamente lo que ha consumido una mayor financiación de los fondos europeos". "Así que -ha asegurado- es una muy buena noticia, se abre una nueva vida para este centro".

Por su parte, Beatriz Arraiz ha recordado que "allá por el año 2021, el Gobierno de España movilizaba en este programa concreto que se denomina Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos (PIREP), con una parte autonómica y una parte local, que movilizaba algo más de mil millones de euros en toda España".

Fondos, ha explicado, que "iban dirigidos a la rehabilitación de edificios públicos desde el principio de la sostenibilidad, de modo que la rehabilitación obligatoriamente tenía que mantener criterios de sostenibilidad y para desarrollar usos públicos".

Y, en este marco, "en una concurrencia competitiva, el Ayuntamiento de Logroño en 2022 consiguió algo más de dos millones y medio para la recuperación de este espacio".

Espacio donde "yo creo que se consiguen dos cosas muy importantes, que es la recuperación de un entorno urbano, en el que partíamos de unas dársenas de autobuses y estamos ahora en un parque, y con un uso público que ha determinado el Ayuntamiento de Logroño y que era uno también de los objetivos".

Por lo tanto, "cabe felicitarnos, poner muy en valor de nuevo la llegada de los fondos europeos, por los que el Gobierno de España luchó mucho, porque estamos hoy visitando algo que yo creo que merece la pena, que mejora la ciudad de Logroño y que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana está satisfecho de poder ver el aterrizaje de fondos europeos por los que efectivamente se luchó mucho", ha finalizado.