La Antigua Estación acoge una exposición sobre los carteles anunciadores de San Mateo de los últimos 70 años - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centro intergeneracional de La Antigua Estación acoge desde esta tarde en su espacio expositivo la muestra 'Setenta años en la imagen de las fiestas de San Mateo', un recorrido por la imagen de las fiestas mateas a través de su cartelería.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, acompañado por otros miembros de la Corporación municipal, ha realizado esta tarde un recorrido por las piezas que componen la muestra. "Esta exposición nos brinda la oportunidad de recorrer el camino de la historia común de nuestra ciudad a través de la mirada de los artistas y creadores que, año tras año, han sabido plasmar en una imagen el espíritu festivo de San Mateo" ha manifestado Escobar.

"Cada cartel es mucho más que un anuncio: es un reflejo de una época, de una sensibilidad y de una forma de entender nuestras fiestas", ha sentenciado.

La muestra recupera los trabajos realizados en 2006 y 2016 y amplía el catálogo de imágenes festivas para recoger en un único documento los 70 años de fiestas mateas desde que en 1957 el gobernador civil de Logroño decidiera aprovechar las fiestas locales de San Mateo, arraigadas en la feria de septiembre de origen medieval y con una muy marcada impronta de la tradicional feria de ganado, para celebrar otras que honraran la principal riqueza de la región, el vino y, como marco, la vendimia y sus ritos.

"Al contemplar esta colección podremos revivir recuerdos, reconocer momentos vividos y descubrir cómo ha evolucionado la imagen de San Mateo a lo largo de estos veinte últimos años. Es también una ocasión para poner en valor el talento creativo y el papel que el diseño desempeña en la construcción de la identidad de una ciudad", ha manifestado Escobar.

70 AÑOS Y 69 FIESTAS

Desde ese 1957 hasta la actualidad se han sucedido 70 años y 69 fiestas de San Mateo y de la Vendimia Riojana, ya que en 2020 la pandemia del COVID 19 no permitió la celebración de las que deberían haber sido la 64 edición de la Fiesta.

Como no se celebraron fiestas y, dadas las circunstancias derivadas de la pandemia, ni siquiera se convocó concurso para el cartel, se ha optado por mostrar lo que fue la contraportada del periódico municipal De Buena Fuente, en clave de esperanza hacia las fiestas por venir el año siguiente.

De esta forma, la exposición está compuesta por los 20 carteles que han protagonizado la imagen de las fiestas desde 2006 hasta la actualidad, una recopilación de las 50 ediciones anteriores y el cartel de 1957 con el que se inició la celebración de una manera conjunta de las fiestas locales y las de la Vendimia Riojana.

TRAJES REGIONALES PARA COMPLETAR LA EXPOSICIÓN

Además, la muestra se completa con la presencia de dos trajes regionales de la comarca de Logroño, cedidos para la ocasión por el Grupo de Danzas de la ciudad, y que permiten disfrutar de una pareja de logroñeses a finales del siglo XIX. En ellos, el hombre luce traje y chaleco de pana negra, faja roja, capa parda sobre el hombro y sombrero negro de fieltro con cinta de pasamanería.

Por su parte, la mujer viste con falda larga negra, bombacho o pololo blanco hasta la rodilla rematado con cinta de color y puntillas y pañuelo de muselina cubriendo los hombros. La exposición permanecerá abierta al público hasta el próximo 30 de septiembre, siendo visitable en horario de mañana (entre las 9,00 y las 13,30 horas) en tanto sea compatible con las actividades que se celebran en La Antigua Estación.