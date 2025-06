Antoñanzas (PR+): "Rescindir el contrato del PGM, por supuesto, pero el alcalde tiene que dar muchísimas explicaciones"

LOGROÑO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Riojano en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha considerado este miércoles, tras conocerse la noticia de la decisión del Gobierno local de resolver el contrato con Ezquiaga Arquitectura para la revisión del Plan General de la ciudad, que "rescindir el contrato, por supuesto, pero hay que investigar también qué ha pasado, el alcalde tiene que dar muchísimas explicaciones".

En respuesta a las preguntas de los medios de comunicación, al finalizar una rueda de prensa en la que se ha referido a las condiciones de la guardería municipal Chispita ante las altas temperaturas, Antoñanzas ha dicho que "la verdad es que nos ha sorprendido a todos esta noticia esta mañana".

"Y sobre todo -ha añadido- me han sorprendido las declaraciones del alcalde, que, en un tema del cual es absolutamente responsable, ha cargado contra la oposición. No podemos olvidar que el anterior equipo de Gobierno propuso resolver este contrato y ha sido el señor Escobar el que ha decidido no cancelarlo, modificando los criterios que llevó a pleno, algo en lo que se quedó solo".

Además, en sus palabras, "sobre todo en esta cuestión no ha existido ni consenso ni diálogo y las consecuencias las estamos pagando ahora, hemos perdido dos años y estamos sin el Plan General", aunque ha especificado que "es cierto que esto le ha permitido al señor alcalde hacer muchas modificaciones urbanísticas".

Así, ha recordado que "durante estos meses, el Partido Riojano ha estado denunciando muchísimas irregularidades que ha habido en el PGM, que no podemos olvidar que hay muchos intereses económicos detrás de un plan general".

En este sentido, ha deslizado "esas reuniones participativas en las que solo estaban constructores y arquitectos; esas actas posiblemente falsificadas donde aparecían cuestiones importantes que decían los técnicos sobre la cancelación del contrato, en otras actas se han llevado a modificar hasta 12 intervenciones".

"Y -ha reseñado el edil regionalista- no podemos tampoco olvidar que esto empezó en un acto preelectoral del Partido Popular del señor Ezquiaga acudiendo a un acto preelectoral de Conrado Escobar, cuando el señor Ezquiaga en ese momento ya estaba multado por el Ayuntamiento de Logroño por incumplidor".

A su juicio, pese a todo, "yo creo que ya la gota que ha colmado el vaso y que ha hecho tomar la decisión al alcalde de rescindir este contrato es lo último que hemos conocido sobre el tema del Catálogo", sobre el que ha apuntado que su formación "ya ha puesto en conocimiento de los servicios jurídicos de esta casa que ese Catálogo que se nos ha entregado ya fue pagado por el Ayuntamiento de Logroño en el 2010 y creo que hay cuestiones que deben aclararse".

Igualmente, "nosotros hemos trasladado al pleno la posibilidad de hacer comisiones de investigación que siempre el PP ha vetado, y hasta en otras ocasiones se nos ha vetado también la petición de comparecencia del equipo de Gobierno sobre este asunto".

"Hay que rescindir el contrato, por supuesto, pero sobre todo hay que investigar qué ha pasado en estos dos años y todas las presuntas irregularidades que ha habido en este asunto. El alcalde tiene que dar muchísimas explicaciones sobre un tema tan importante y relevante del Plan General", ha concluido Antoñanzas, quien ha desvelado que, tras reunirse los grupos con el alcalde esta mañana, para abordar la situación de la parcela de Bosonit, "hemos preguntado sobre este asunto y hemos quedado en que lo hablaremos más en profundidad".