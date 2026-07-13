La AP-68, cortada por la noche este lunes y el jueves, por obras entre Navarrete/Fuenmayor y Logroño

Archivo - La AP-68 a su paso por Logroño, tráfico - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias SOS Rioja 112 ha avisado este lunes de que la autopista AP-68 sufrirá cortes nocturnos esta misma noche y la del próximo lunes entre Logroño y Navarrete/Fuenmayor, debido a las obras de la variante de la capital riojana.

Así, este lunes, la previsión indica que el corte será, aproximadamente, desde las 22 horas de hoy hasta las 6 horas de este martes, en sentido Bilbao, mientras que, para el jueves, se prevé un corte total en ambos sentidos entre las 22 horas del día 16 hasta las 6 horas del día 17.

NOCHE DEL LUNES: SENTIDO BILBAO.

En concreto, esta próxima noche, la afección será entre los peajes de Logroño y Navarrete/Fuenmayor, sentido Bilbao. Todo el tráfico se desviará por el peaje de Logroño.

Se realizará un corte de carril rápido inicialmente y cuando esté presente la patrulla PGC se señalizará y cerrará al tráfico, desviando todo el tráfico por el peaje de Logroño hacia la LO-20, pudiendo reincorporarse a la AP-68, sentido Bilbao, en el peaje de Navarrete/Fuenmayor.

NOCHE DEL JUEVES: CORTE TOTAL.

En sentido Bilbao, la afección será entre los peajes de Logroño y Navarrete/Fuenmayor, sentido Bilbao. Todo el tráfico se desviará por el peaje de Logroño.

Se realizará un corte de carril rápido inicialmente y cuando esté presente la patrulla PGC se señalizará y cerrará al tráfico, desviando todo el tráfico por el peaje de Logroño hacia la LO-20, pudiendo reincorporarse a la AP-68, sentido Bilbao, en el peaje de Navarrete/Fuenmayor.

En sentido Zaragoza, la afección será entre los peajes de Navarrete/Fuenmayor y Logroño, sentido Zaragoza. Todo el tráfico se desviará por el peaje de Navarrete.

Se realizará un corte de carril rápido inicialmente y cuando esté presente la patrulla PGC se señalizará y cerrará al tráfico, desviando todo el tráfico por el peaje de Navarrete hacia la A-12 / LO-20, pudiendo reincorporarse a la AP-68, sentido Zaragoza, en el peaje de Logroño.