APA Rioja conmemora este sábado el Día Internacional del Animal Abandonado con velas y paseo de sus perros

LOGROÑO, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Velas, paseo de los perros del refugio y mesas informativas, son los actos con los que mañana, sábado 16 de agosto, la Asociación Protectora de Animales, APA Rioja, conmemorará el Día Internacional del Animal Abandonado.

Cada año, el tercer sábado de agosto se celebra el Día Internacional del Animal Abandonado, tal y como ha recordado APA Rioja. Este día fue establecido en 1992 por la Sociedad Internacional de los Derechos de los Animales (ISAR, por sus siglas en inglés).

El objetivo era "claro y compasivo: llamar la atención sobre la creciente crisis de los animales de compañía abandonados y sin hogar en todo el mundo".

Para ese día, APA Rioja colocará, desde las 10:00 horas, mesas informativas (hasta las diez de la noche) para los ciudadanos que quieran adoptar, apadrinar, hacerse voluntario o colaborar, así como para la venta solidaria de objetos de la asociación.

A las 19:00 horas está previsto un paseo con perros del refugio. Partiendo de la Plaza del Mercado se hará un recorrido por las calles del centro y regreso a la Plaza del Mercado.

Por último, a las 20,30 horas en la Plaza del Mercado habrá un encendido de velas simbólico "por cada animal abandonado, por cada animal maltratado, por los animales con los que hemos compartido nuestra vida y ya no están con nosotros".

APA Rioja invita a todos los ciudadanos a participar en los actos que han organizado y colaborar con esta entidad, así como a acudir a los refugios para dar a los animales una segunda oportunidad.

ADOPCIÓN Y ESTERILIZACIÓN

En este día especial, ha recordado, organizaciones y voluntarios de todo el mundo se unen para abordar el problema de la sobrepoblación de perros y gatos y trabajar hacia soluciones sostenibles que promuevan el bienestar animal.

El Día Internacional del Animal sin Hogar, ha dicho, "es un recordatorio de la responsabilidad colectiva que compartimos hacia los animales, enfatizando la importancia de la esterilización, la adopción responsable, el cuidado y el amor que merecen estos seres vulnerables".

"La triste realidad es que el abandono animal representa una de las problemáticas más dolorosas y persistentes en nuestra sociedad", ha señalado.

Ha indicado que el último año se abandonaron cerca de 292.000 animales en toda España, la cifra más alta registrada en los últimos cinco años y la cifra más alta de Europa, lo que supone ochocientos abandonos al día, 33 cada hora y uno cada dos minutos.