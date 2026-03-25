Aplazado por el temporal de este fin de semana el festival de Ricla en el que toreaba el riojano Fabio Jiménez

Festival de Ricla 2026 - IGNACIO RÍOS

LOGROÑO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El festival taurino de Ricla, evento taurino que tradicionalmente abre la temporada en Aragón, y en que iba a torear el diestro riojano Fabio Jiménez, y que estaba programado para este sábado 28 de marzo, ha sido aplazado debido a la alerta climatológica por fuertes vientos y el desplome de las temperaturas previsto para este fin de semana.

La organización ha tomado esta decisión priorizando la seguridad de los actuantes y el bienestar del público asistente. El fuerte viento que sopla, especialmente en esta zona, supone un riesgo insalvable para la lidia. El festival mantendrá la estructura que ha consolidado a Ricla como un referente nacional tras una década de éxitos.

El cartel estará encabezado por el veterano Antonio Sánchez Puerto, cuyo regreso a los ruedos ha generado una gran expectación entre los aficionados, junto a nombres destacados como Víctor Hernández, Fabio Jiménez, Cristiano Torres y el novillero El Mene, quienes lidiarán reses de la prestigiosa ganadería de Guadalest. Aquellos aficionados que ya hubieran adquirido sus entradas para la fecha anterior podrán utilizarlas para la nueva cita sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

En caso contrario les será devuelto el importe de la misma en los canales de venta habituales. La organización lamenta las molestias causadas por este imprevisto y anunciará oportunamente la nueva fecha de celebración.