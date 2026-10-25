La aplicación foliar de urea como fertilizante nitrogenado mejora la calidad del Tempranillo y Tempranillo Blanco

REBECA MURILLO PEÑA OBTIENE EL GRADO DE DOCTORA POR LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA - UR

LOGROÑO 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La aplicación foliar de urea como fertilizante nitrogenado mejora la calidad de las uvas sin afectar a la producción ni a los parámetros generales de las uvas de Tempranillo y Tempranillo Blanco, lo que ayuda a paliar el desacoplamiento entre la madurez tecnológica y la madurez fenólica provocado por el cambio climático.

Esta es una de las conclusiones principales de la investigación doctoral de Rebeca Murillo Peña, que ha obtenido el grado de doctora por la Universidad de La Rioja tras la defensa de su tesis 'Aplicaciones foliares de urea en el viñedo: Estudio de la influencia del momento de aplicación y de la dosis en la composición nitrogenada, aromática y fenólica de la uva de Tempranillo y Tempranillo Blanco (Vitis vinifera L.)'.

Desarrollada en el marco del programa 783D de Doctorado en Enología, Viticultura y Sostenibilidad del Departamento de Agricultura y Alimentación la Universidad de La Rioja, ha sido dirigida por Teresa Garde Cerdán y José María Martínez Viadaurre, investigadores del Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino (ICVV), obteniendo la máxima calificación de sobresaliente 'cum laude' con mención internacional al título.

Las uvas contienen diversos compuestos nitrogenados, aromáticos y fenólicos que condicionan su calidad y en consecuencia la del vino, influyendo en la fermentación alcohólica, el aroma, el color y las propiedades organolépticas y saludables del vino.

En los últimos años, debido al cambio climático, se está produciendo un desacoplamiento principalmente entre la madurez tecnológica y la madurez fenólica, condicionando la calidad de la baya.

Además, los fertilizantes nitrogenados son insumos fundamentales en viticultura, debido a que influyen en la producción y calidad de las uvas, pero su uso inadecuado puede causar la contaminación de las aguas y de la atmósfera.

En este marco, la doctora Murillo Peña se propuso en su tesis doctoral implementar una técnica vitícola basada en la aplicación foliar de urea como fertilizante nitrogenado, debido a su rápida absorción, su elevado contenido en nitrógeno y su alta viabilidad económica.

Así, ha evaluado en dos añadas el impacto de la aplicación foliar en el viñedo de tres concentraciones de urea (3, 6 y 9 kg N/ha) y dos momentos de aplicación (preenvero y envero) en la composición nitrogenada, aromática y fenólica de la uva de las variedades Tempranillo y Tempranillo Blanco.

Los resultados mostraron que la aplicación foliar de urea mejoró la calidad de las uvas sin afectar a la producción ni a los parámetros generales de las uvas de Tempranillo y Tempranillo Blanco.

En ambas variedades, la eficacia del tratamiento dependió de las condiciones de la añada, la concentración de urea y su momento de aplicación.

En la variedad Tempranillo, la dosis de 9 kg N/ha mostró los mejores resultados al aumentar el contenido de aminoácidos, nitrógeno fácilmente asimilable (NFA) y flavanoles en las bayas.

Además, se observó que las aplicaciones de urea realizadas en preenvero, en años más cálidos y secos, así como las aplicaciones realizadas en envero, en años menos cálidos y secos, mejoraron la composición nitrogenada, aromática y fenólica de las uvas de Tempranillo.

En la variedad Tempranillo Blanco, la dosis de urea de 9 kg N/ha aplicada en preenvero fue la más efectiva, ya que mejoró el contenido de aminoácidos y de un importante compuesto fenólico, trans-resveratrol.

Los hallazgos de la tesis doctoral de Rebeca Murillo Peña indican que la concentración de urea debe ajustarse según la variedad, el clima y el objetivo de mejora en la composición de la uva.

En definitiva, la aplicación foliar de urea constituye una herramienta útil para mejorar la composición nitrogenada, aromática y fenólica de las uvas de Tempranillo y Tempranillo Blanco, ayudando a optimizar la fermentación alcohólica y las propiedades sensoriales de los vinos, además de contribuir a la reducción de la contaminación medioambiental por el uso excesivo de fertilizantes nitrogenados.

REBECA MURILLO PEÑA

Rebeca Murillo Peña (Logroño, 1986) es ingeniera Técnica Agrícola y licenciada en Enología por la Universidad de La Rioja. Ha desarrollado su tesis en el Departamento de Viticultura del Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino (ICVV), gracias a la Beca de Formación de Personal Investigador del Gobierno de La Rioja durante los años 2018-2020.

Además, ha contado con un contrato predoctoral para la formación de doctores incluido en el Subprograma Estatal de Formación del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad en I+D+i, financiado por el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) durante los años 2020-2024.

Su investigación doctoral se ha financiado también con los Proyectos Regionales 'Evaluación de nitrógeno en el suelo-vid-uva y vino e implantación de estrategias para racionalizar su uso y mitigar la emisión de gases de efecto invernadero en el ecosistema vitícola', financiados por el Gobierno de La Rioja durante los años 2018, 2019 y 2020 (P.R.03-18, P.R.03-19 y P.R.03-20), y cofinanciados al 50% con Fondos FEDER (Programa Operativo FEDER de La Rioja 2014-2020).

En el transcurso de su tesis, Rebeca Murillo Peña realizó una estancia nacional de un mes en el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IRNAS-CSIC) y una estancia internacional de 3 meses en la Estación Experimental Agropecuaria de Mendoza (EEA-INTA), Argentina.