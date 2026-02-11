Archivo - La portavoz del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, Celia Sanz, en comparecencia de prensa - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La aprobación del proyecto para el PERI Lobete II da "el pistoletazo de salida" para poder urbanizar la zona. Así lo ha avanzado este miércoles la portavoz del equipo de Gobierno municipal del Ayuntamiento de Logroño, Celia Sanz.

Algo que se materializa una vez que la Junta de Gobierno Local ha aprobado en su sesón de este miércoles de forma definitiva el proyecto de urbanización de incluye la 'Unidad de Ejecución N12.6 Lobete II', con una superficie total de 12.928 m2.

De los 12.928 m2, 4.950 m2 (el 40%) corresponden espacios libres públicos (viarios, aceras y zonas verdes), mientras que 7.980 m2 (el 60%) estará destinado a solares.

Esta superficie contará, con una edificabilidad que permitirá el desarrollo de 6.000 m2 de techo de uso comercial, 705m2 de uso almacén-exposición y 14.811 m2 de edificabilidad de uso residencial, que permitirá, aproximadamente, el desarrollo de unas 130 viviendas, de las que en torno a 50 corresponderán al Ayuntamiento.

Este proyecto urbanístico mejorará la conexión entre los barrios de Cascajos y Lobete, "es un paso importante en la conectividad entre estas dos zonas".

"El Ayuntamiento ya ha hecho los deberes", ha dicho Celia Sanz, quien ha apuntado que el desarrollo y los plazos "quedan en manos de los promotores", si bien ha mostrado su confianza en que "se pueda ir haciendo más o menos rápido". "Seguimos en proceso de desatascar esos aproximadamente 22 PERIs pendientes", ha finalizado.