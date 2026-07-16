Aprobada modificación de crédito por 410.371,50 euros para cumplir con la seguridad de la plaza de toros de Calahorra - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno de Calahorra ha aprobado la séptima modificación de crédito del ejercicio presupuestario de 2026 en la modalidad de suplemento de crédito financiado con bajas por anulación, que ha contado con los votos favorables de los concejales del Partido Popular e Izquierda Unida.

Los ediles del Partido Socialista han votado en contra y los de Vox se han abstenido.

Esta modificación viene motivada porque el equipo que está redactando el proyecto de reforma de la plaza de toros para convertirla en un espacio accesible y polivalente ha manifestado "la necesidad de garantizar que la estructura existente de hormigón armado alcance una resistencia al fuego R90 (resistencia al fuego 90 minutos), exigencia derivada de la normativa de aplicación y que no pudo preverse con anterioridad al no disponerse de información suficiente sobre las características constructivas y el estado real de conservación de la estructura existente".

Para verificar la resistencia al fuego exigida, el equipo redactor considera imprescindible conocer el recubrimiento real de las armaduras de acero de los elementos estructurales existentes. Para ello, en las próximas semanas se van a realizar catas y comprobaciones sobre la estructura, que permitirán evaluar su comportamiento frente al fuego y definir las medidas de protección pasiva que resulten necesarias.

Estos trabajos tienen un coste, que no estaba previsto ni incluido en el contrato mixto de redacción de proyecto y ejecución de las obras de adaptación de la plaza de toros de Calahorra como espacio accesible y multiusos, adjudicado a la empresa Excavaciones Fermín Osés S.L. por el precio de 2,8 millones de euros.

La aprobación de esta modificación de crédito, por importe de 410.371,50 euros, costeará la garantía de que la estructura existente de hormigón armado del coso taurino alcance una resistencia al fuego R90.

Este importe se financia con partidas presupuestarias dirigidas a la pavimentación de vías públicas.

PLAZA DE TOROS ACCESIBLE Y MULTIUSOS

La reforma de la plaza de toros es una de las principales actuaciones del Plan de Acción Integrado (PAI) 'Calahorra impulsa: donde el pasado inspira al futuro', subvencionado con 3,7 millones de euros por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

El objetivo de estas obras es convertir la plaza de toros es un espacio accesible a todo el mundo y polivalente para que pueda ser escenario no solo de festejos taurinos, sino también de conciertos, eventos turísticos y culturales, exhibiciones y competiciones deportivas, etc.

Este proyecto transformará la plaza toros de Calahorra en un espacio accesible, moderno, seguro y multiusos, respetando su estructura original protegida. Las principales actuaciones que se van a acometer son la adecuación del coso a la normativa vigente de evacuación, incendios y accesibilidad.

Para ello, se van a rehabilitar las escaleras, crear un nuevo vomitorio para mejorar la evacuación y nuevas estructuras metálicas como pasarelas. Asimismo, se van a redistribuir los espacios para convertir la plaza de toros en espacio polivalente; hacer ajustes en el callejón, los burladeros, los corrales y el patio de caballos para cumplir con la evacuación y funcionalidad y mejorar el drenaje para los espectáculos no taurinos.

Para hacerla accesible se va a nivelar la planta baja, se van a reservar zonas para personas con movilidad reducida y se va a instalar un ascensor para acceder a la zona de palcos. También se renovarán integralmente las instalaciones eléctricas, de saneamiento y drenaje y de la iluminación exterior, interior y del ruedo y la instalación completa de protección contra incendios y señalización. Por supuesto, se harán nuevos aseos, se colocarán nuevos asientos en gradas y palcos y se reparará la fachada, entre otros trabajos.