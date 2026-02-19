Aprobada nueva línea de ayudas para financiar la contratación de asesoramiento técnico en los cotos de caza en La Rioja

Imagen de archivo de cazadores - CONSELL DE MALLORCA

LOGROÑO, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja publica este jueves la convocatoria de subvenciones dirigida a financiar los gastos de contratación de un servicio de asesoramiento técnico obligatorio en los cotos de caza de La Rioja, que contará con un presupuesto de 50.000 euros en este ejercicio 2026.

El Gobierno de La Rioja abre esta nueva línea de ayudas al considerar indispensable un buen asesoramiento técnico para realizar un aprovechamiento cinegético correcto de cada zona acotada, acorde con los principios de sostenibilidad y conservación de los recursos cinegéticos o de cualquier otro tipo de valor medioambiental.

Los titulares de cotos de caza de La Rioja podrán ser beneficiarios de esta nueva línea de ayudas, que se concederán en régimen de concurrencia competitiva.

Las ayudas se podrán solicitar para sufragar trabajos de asesoramiento técnico para la redacción tanto de los planes técnicos que caducaron en 2025 como de los que lo harán este 2026, siempre que sean redactados antes de que finalice el plazo de presentación, el próximo 30 de junio.

Por otro lado, también se financiarán las aportaciones y modificaciones complementarias a los planes técnicos de caza de las temporadas 2025-26 y 2026- 27, que se redacten antes del cierre de la convocatoria.

Esta ayuda fue solicitada por diferentes colegios profesionales en varias reuniones mantenidas con la Consejería, quienes pusieron de manifiesto que esta obligación supone para muchos titulares de los terrenos un gasto difícil de asumir por parte de las sociedades de cazadores.

El Ejecutivo riojano está "plenamente convencido del papel de la caza para mantener el equilibrio en el medio ambiente, mejorar el control de daños ocasionados por la fauna silvestre en cultivos y ganado y aportar seguridad y equilibrio en lo referente al control de la sanidad animal".

Además, "esta actividad es un elemento dinamizador en el medio rural por el impacto económico directo e indirecto que tiene en muchas zonas de la región", finalizan desde el Ejecutivo regional.