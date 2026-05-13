Aprobada la relación de propietarios de terrenos afectados por las obras del Barranco de Oyón

Archivo - La renaturalización del Barranco de Oyón evitará inundaciones en El Campillo y creará 350.000 m2 de zonas verdes - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño "continúa trabajando" para la renaturalización y la reducción del riesgo de inundación en el Barranco de Oyón, concretamente en el tramo que afecta al barrio de El Campillo, así como para la recuperación del cauce natural del río y la creación de una nueva zona verde en este entorno.

Tras la aprobación hace dos semanas del proyecto de obras para la adaptación del proyecto de renaturalización e integración hidrológica y ambiental en este espacio, que plantea una inversión total de 1.741.962,22 euros (IVA Incluido), la Junta de Gobierno Local ha aprobado esta mañana, de forma inicial, la relación de propietarios y bienes afectados para la ejecución de estos trabajos.

En total, 17 parcelas afectadas de las que 12 son de propiedad municipal (una de ellas al 75%, el resto al 100%).

Este acuerdo será notificado a los interesados y será expuesto a información pública durante 20 días hábiles, período en el que los afectados podrán formular las alegaciones que consideren oportunas.

El proyecto del Barranco de Oyón plantea una serie de actuaciones de carácter hidrológico para desviar y recoger el agua de lluvia procedente del Barranco de Oyón y evacuarla al río Ebro, evitando así la posibilidad de entrada en el barrio de El Campillo.

En cuanto a la aportación más ambiental, se creará un sendero ambiental paralelo al cauce que llegará hasta la desembocadura en el Ebro. Esta nueva zona verde se naturalizará con plantaciones y conectará tanto con El Campillo como con el parque del Pozo Cubillas.

Este proyecto es uno de los tres incluidos en el Plan Trienal de Obras Hidrológicas y Ambientales, junto con el corredor ecológico sur y con el barranco de El Horcajo, que permitirán reducir los efectos adversos de los aguaceros en la ciudad, así como un mejor aprovechamiento y reutilización del agua.

NUEVO GEMELO DIGITAL CENTRADO EN LOS SERVICIOS SOCIALES.

Igualmente, el Ayuntamiento de Logroño continúa avanzando en el Proyecto Retech de Gemelos Digitales, cuyo objetivo es impulsar la gestión de servicios públicos mediante inteligencia artificial.

En este sentido, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la licitación de un contrato para el servicio de desarrollo e implementación de un gemelo digital centrado en los servicios sociales municipales por una cuantía total de 433.131,60 euros (IVA incluido), que se desglosan en seis anualidades:

Año 2026: 414.773,01 euros (IVA incluido).

Año 2027: 4.005.51 euros (IVA incluido).

Año 2028: 4.005.51 euros (IVA incluido).

Año 2029: 4.005.51 euros (IVA incluido).

Año 2030: 4.005.51 euros (IVA incluido).

Año 2031: 2.336,55 euros (IVA incluido).

El Proyecto Retech de Gemelos Digitales, en el que se encuadra este nuevo expediente de contratación, cuenta con una financiación de 6,8 millones de euros gracias al apoyo de la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU.

DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO LOCAL.

El Ayuntamiento de Logroño y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de La Rioja cuentan con un convenio de colaboración suscrito para la realización y gestión de actividades y acciones de dinamización del comercio local de la ciudad.

En este contexto, la Junta de Gobierno Local ha aprobado hoy la primera adenda al convenio, dotada con 392.500 euros (IVA incluido), con la que realizan varios proyectos como la última edición de Logrostock, el Plan para la Digitalización del Comercio Local, campañas como la de Navidad o diferentes acciones dinamizadoras como el destile de moda primavera-verano o la Semana del Comercio.

CESIÓN DE SOLAR MUNICIPAL

Por último, la Junta de Gobierno Local ha autorizado la ocupación temporal del solar municipal situado en el número 1 de la Avenida Sonsierra para la realización de un simulacro de asistencia a heridos y traslado al hospital coordinado por el Servicio de Emergencias Sanitarias 061 del Servicio Riojano de Salud.

En el ejercicio, que tendrá lugar el 19 de mayo, de 9,30 a 13,30 horas, participarán efectivos del Cuerpo de Policía Local de Logroño, La Rioja Cuida, Cruz Roja y CECOP SOS Rioja 112.