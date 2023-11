Aprobada por unanimidad una PNL de Vox que insta al Gobierno central a compensar a La Rioja contra agravios fiscales

Por su parte ha decaído su propuesta de trabajar por una EBAU única en toda España



El pleno del Parlamento de La Rioja ha aprobado esta tarde por unanimidad una moción presentada por el Grupo Parlamentario de Vox en la que solicitaba al Gobierno riojano poner en marcha la aplicación del artículo 46 del Estatuto de Autonomía con la finalidad de que el Gobierno central compense a La Rioja por la existencia de regímenes fiscales privilegiados en las regiones de País Vasco y Navarra.

Durante su defensa, el diputado del Grupo Parlamentario de Vox, Héctor Alacid, ha puesto encima de la mesa que la administración central "tiene una deuda histórica con La Rioja" al criticar "que País Vasco y Navarra gozan de un tratamiento fiscal diferenciado y privilegiado conocido como 'Vacaciones Fiscales'".

Para Vox, esta situación supone "un grave perjuicio de la economía para La Rioja, materializado en muchas ocasiones en la colocación de empresas riojanas a escasos kms de nuestra región y esto provoca una desigualdad que afecta a nuestro desarrollo empresarial, fiscal y de infraestructura".

Como ha recordado en su intervención, el artículo 46 del Estatuto de Autonomía de La Rioja dice que nuestra comunidad "recibirá del estado una compensación por los efectos derivados de la situación limítrofe con otros territorios y ambas administraciones suscribirán un acuerdo bilateral que se formalizará en comisión mixta".

Además, el éxodo empresarial "ha sido lento pero constante y esto provoca pérdida de ingresos públicos", ha afirmado Alacid.

"LLEVAMOS MÁS DE 30 AÑOS TRABAJANDO"*

En el turno de portavoces, el diputado de Podemos IU, Carlos Ollero, ha querido recordar al grupo parlamentario de Vox que La Rioja "lleva trabajando más de 30 años contra los agravios fiscales derivados de estas normativas especiales del País Vasco y Navarra". Llevamos, en plural, porque todo el arco político de la comunidad autónoma está a favor de proteger a La Rioja frente a estos agravios comparativos".

Así -prosigue- "estamos a favor de activar el artículo 46 y de un trabajo jurídico y político para activar los mecanismos necesarios para negociar con el estado las compensaciones necesarias de nuestro Estatuto de Autonomía pero una posición política coherente sería apostar por un sistema fiscal justo, suficiente, equitativo y progresivo en todos sus términos. Aquí es cuando diferimos del enfoque de Vox -ha indicado Ollero- porque el enfoque que realizan es de enfrentamiento entre ccaa".

Por parte del PSOE, el diputado del Grupo Socialista, Miguel González de Legarra, ha pedido dejar de "lamentarnos" por estos regímenes fiscales forales porque "son reconocidos por la propia Constitución y amparados por sentencias del tribunal de la UE".

"No podemos entrar en una dinámica de enfrentamiento con regiones vecinas sino que lo que nos queda por hacer es conseguir esas compensaciones".

Como ha recordado González de Legarra, "uno de los principales hechos diferenciales de La Rioja con otras ccaa es, precisamente, nuestro artículo 46. Cuando debatimos en su momento esta reforma sabíamos que este artículo era un canto al sol porque no obligaba a nada puesto que la redacción no tiene un carácter vinculante. Pero con la mirada que nos da el tiempo transcurrido, este artículo tiene una importancia capital no por lo que dice, sino por lo que implica" y es el "reconocimiento de esos desequilibrios fiscales provocados entre territorios".

DICTAMEN DE LA UR

"En estos 35 años ha habido dos reuniones y las dos únicas reuniones de la comisión bilateral fue con dirigentes socialistas", ha indicado Legarra.

En la última, en el año 2021, bajo el mandato de Concha Andreu, "se presentó un dictamen de la UR en la que informaba de la situación de nuestra comunidad autónoma. Han pasado dos años para que el Gobierno de España haya podido configurar su posición clara pero nos encontramos a las puertas de la configuración de un nuevo Gobierno de España que tiene en la mano el instrumento que les dejó el Gobierno anterior con el que puede configurarse y enfrentarse a esta relación".

"Votaremos a favor de la iniciativa porque este es uno de esos asuntos de región e imprescindibles en el que todos deberíamos ir de la mano por el bien de nuestra ccaa", ha finalizado.

Por parte del Grupo Parlamentario Popular, el diputado Diego Bengoa, ha anunciado también el voto a favor del PP a pesar de que en "la exposición de motivos de Vox diga que no hemos hecho nada". "Sí que lo hemos conseguido, hemos conseguido compensaciones a lo largo de los años como, por ejemplo, Riojaforum o el Banco de España. El PP siempre ha intentado compensaciones para su tierra".

PRUEBA ÚNICA DE LA EBAU

El pleno ha continuado con una PNL registrada también por VOX en la que solicitaba que el Parlamento de La Rioja instase al Gobierno riojano "para que, a su vez, inste al Gobierno de la nación a promover las modificaciones legales pertinentes para implantar una prueba única de Evaluación del Bachillerato y Acceso a la Universidad (EBAU) en todo el territorio español, que garantice la igualdad de los alumnos españoles con independencia del lugar en el que se realice". La PNL ha sido rechazada con 14 votos en contra y 17 abstenciones.

En esta ocasión ha sido el diputado de Vox, Ángel Alda, quien ha defendido esta PNL apelando "a la igualdad para todos los alumnos". Como ha destacado "sabemos que el marco legal que regula esta materia atribuye al estado su competencia, aunque las ccaa también pueden asumir ciertas competencias".

Desde Vox son conscientes de que "cada ccaa tiene sus realidades culturales, lingüísticas, geográficas o históricas pero no podemos olvidar que la educación debe ser esencial para el fortalecimiento de los lazos nacionales, no es normal que un riojano o un madrileño se examinen de forma diferente y por eso es necesario defender la igualdad".

Además Alda ha defendido que "urge una ley nacional de Educación duradera que establezca unos contenidos comunes y cuya máxima sea hacer de la educación un motor de desarrollo lejos del sectarismo y la imposición ideológica".

"LECTURA SESGADA DE VOX"*

El turno en contra lo ha utilizado la diputada socialista, Teresa Villuendas, quien ha criticado "la lectura sesgada que ha realizado Vox de nuestro país, de las comunidades autónomas y del sistema educativo". "Le guste o no le guste a Vox el avance en el sistema educativo de España -independientemente de los gobiernos que hayan estado- es innegable".

Para Villuendas es "preocupante y decepcionante la falta de respeto y de desconfianza que demuestran a la profesionalidad de los docentes en todos los niveles educativos".

Para el PSOE es una PNL "con falta de criterio y de rigor" que "no aporta nada positivo. Vox pretende una educación para el siglo XIX no para el siglo XXI. El sistema educativo español educa en conocimientos, forma a los chavales y también los educa en valores".

Ya en el turno de portavoces, Carlos Ollero (Podemos IU) ha afirmado que "están en contra de la EBAU como prueba que determine el acceso de estudiantes a la universidad ante esta prueba traumática".

Además también "apuestan por una evaluación continua a lo largo del Bachillerato que sustituya a la EBAU pero mientras esto sucede y no se elimine la EBAU, por supuesto, apostamos por una prueba homogénea que no igual. No puede haber una prueba igual para todas las ccaa porque los currículus son distintos, por lo tanto votaremos en contra de su propuesta".

Finalmente, la diputada regional del PP, Pilar Armendáriz, ha anunciado la abstención de su grupo porque "una prueba única debe ser el final del camino. Tenemos 17 modelos y es algo inviable a día de hoy porque es necesario dar certidumbre a la sociedad educativa, no se puede empezar la casa por el tejado y lo que proponen condiciona a los estudios y la programación didáctica".