Aprobado el calendario de sesiones plenarias para el periodo ordinario comprendido entre febrero y junio

Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento - PARLAMENTO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlamento, oído el parecer de la Junta de Portavoces, ha aprobado en la sesión de trabajo celebrada esta mañana el calendario de sesiones plenarias para el periodo ordinario comprendido entre los meses de febrero y junio, tal y como estipula el artículo 28.1.b) del Reglamento del Parlamento.

Las sesiones plenarias de febrero se celebrarán los días 11 y 26. En marzo, las sesiones serán los 12 y 26, mientras que en abril se han programado para los días 9 y 23. En mayo se han fijado para los días 7 y 21 y en junio las fechas señaladas son los días 4 y 18. Salvo el primer pleno, que será miércoles, el resto de los días son todos jueves.