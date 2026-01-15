Aprobado definitivamente el estudio de detalle de dos parcelas de Varea para poder construir unas 80 vivienda en Logroño

El pleno de Logroño guarda un minuto de silencio en memoria de Manuel Fernández Ilarraza - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Logroño ha aprobado este jueves, con carácter definitivo, el estudio de detalle de las parcelas 1 y 2 de la Unidad de Ejecución M14.4 Vareia (Varea), promovido por la promotora Teigos, S.L., que posibilitará la construcción de unas 80 viviendas en la ciudad.

El estudio ajusta las alineaciones interiores de las edificaciones, eliminando los retranqueos previstos en el planeamiento vigente.

De este modo, se posibilita una alineación continua, con una configuración edificatoria más ordenada y una fachada más limpia y coherente con las necesidades actuales, mediante volúmenes más claros y funcionales, evitando zonas oscuras o retranqueadas y promoviendo espacios más abiertos y habitables.

La aprobación definitiva de este estudio de detalle facilitará el desarrollo de la zona, con la posible construcción de unos 9.000 m2 de aprovechamiento con uso residencial, que podrían albergar unas 80 nuevas viviendas.

La Junta de Gobierno Local aprobó inicialmente este estudio el 8 de octubre de 2025, sometiéndose posteriormente a un periodo de información pública de veinte días, no presentándose alegaciones ni escritos.

El estudio de detalle tiene como objetivo recuperar las alineaciones interiores originales de las parcelas, de acuerdo con la propuesta contemplada inicialmente en el Plan General Municipal, manteniéndose el resto de los parámetros urbanísticos básicos; usos, edificabilidad, alturas y alineaciones exteriores.

MINUTO DE SILENCIO.

La sesión ha comenzado con un minuto de silencio, dedicado al que fuera concejal del Ayuntamiento logroñés Manuel Fernández Ilarraza, recientemente fallecido.

Así, la presidenta del pleno, Leonor González, ha aprovechado para "expresar nuestras condolencias por su fallecimiento, que nos sorprendió el pasado 4 de enero, dejando un sentimiento enorme de pérdida", enviando "nuestra condolencia y cariñoso abrazo a su familia y amigos por su pérdida".

Ha recordado que entró en el Consistorio en 1972, con Narciso San Baldomero de alcalde, "en un momento trascendental de cambio democrático al que contribuyó", ejerciendo su actividad "de manera eficiente, sin perder las formas, en tono conciliador y siempre con compromiso con la ciudad".