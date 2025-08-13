Aprobado el expediente de contratación para la campaña publicitaria de San Mateo 2025 por valor de casi 25.000 euros

Además se ha aprobado la contratación de la prestación del servicio de 'Actividades de la campaña contra las agresiones sexistas 25-27'

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este miércoles el expediente de contratación de la campaña publicitaria para San Mateo 2025, con un gasto total de 24.995,39 euros. Además también se ha aprobado la contratación de la prestación del servicio de 'Actividades de la campaña contra las agresiones sexistas 2025-2027'.

Con respecto al primero de ellos, la portavoz del Equipo municipal, Celia Sanz, ha explicado que el Ayuntamiento de Logroño "sigue desarrollando labores preparatorias y de difusión de las fiestas de San Mateo, que se celebrarán del 20 al 26 de septiembre".

Por ello, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente de contratación de la campaña publicitaria de San Mateo 2025, que contará con un gasto total de 24.995,39 euros (IVA incluido), que se destinarán a distintas inserciones en los medios de comunicación locales.

Cabe mencionar que esta campaña es una de las incluidas en el Plan Anual de Publicidad Institucional de 2025, aprobado en Junta de Gobierno el pasado mes de enero.

CAMPAÑA CONTRA LAS AGRESIONES SEXISTAS 2025/2027

Además y conformes al "compromiso permanente" del Ayuntamiento de Logroño con la sensibilización de la ciudadanía contra las agresiones sexistas y con la promoción de unas relaciones sanas e igualitarias basadas en el respeto mutuo se ha aprobado la contratación de la prestación del servicio de 'Actividades de la campaña contra las agresiones sexistas 2025-2027'.

Para ello, se ha aprobado un gasto que asciende a 43.623,88 euros distribuido en tres anualidades, desde septiembre de 2025 hasta septiembre de 2027. La licitación se publicará en el Perfil del Contratante próximamente.

CONVOCATORIA DE EMPLEO

Finalmente, la también concejala ha anunciado que la Junta de Gobierno Local ha aprobado las bases y la convocatoria para la creación de una bolsa de empleo público municipal para el puesto de técnico de grado medio en empresas y actividades turísticas, mediante personal funcionario en régimen de interinidad, por el sistema selectivo de oposición.

Ambos documentos serán publicados íntegramente en el Boletín Oficial de La Rioja, así como en el tablón de anuncio de la Dirección General de Conocimiento y Competencias Profesionales y en la web del Consistorio.

Las instancias deberán presentarse en el plazo de 20 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación en el BOR.