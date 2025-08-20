Aprobado el expediente de contratación del estudio hidrogeológico y aprovechamiento del agua de Logroño

Archivo - Riego de parques y jardines - AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS - Archivo

LOGROÑO 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este miércoles el expediente de contratación de la asistencia técnica para la redacción del estudio hidrogeológico y aprovechamiento de agua para usos secundarios en la ciudad de Logroño. Se ha aprobado un gasto para esta actuación de 90.658,41 euros (IVA incluido).

Desde el Ayuntamiento explican este acuerdo porque Logroño continúa avanzando en el proyecto de digitalización y mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua que desarrolla de forma conjunta con los municipios de Lardero y Villamediana de Iregua y que cuenta con una ayuda de 4,1 millones de euros de fondos europeos a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Resto Demográfico.

En el marco de las actuaciones contempladas en este PERTE, la Junta de Gobierno Local ha aprobado dicho expediente.

PARQUE DE SERVICIOS

También se ha dado luz verde al expediente de contratación para el suministro de vestuario y calzado laboral para el Parque de Servicios. El gasto, distribuido en cuatro anualidades y licitado en tres lotes, asciende a un total de 42.648 euros (IVA incluido).

COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE LA RIOJA

Además, la Junta de Gobierno Local ha aprobado esta mañana el convenio de colaboración anual con la Asociación de la Prensa de La Rioja, que contempla diversas áreas de cooperación entre el Ayuntamiento de Logroño y esta entidad.

Entre esas líneas de colaboración destaca la organización de talleres de lectura crítica en centros escolares de la ciudad, con el objetivo de despertar el interés del alumnado por la actualidad, aproximarlo al mundo de los medios de comunicación, prevenir el consumo de noticias de fuentes no fiables, etc.

Otras materias objeto de colaboración entre el Ayuntamiento de Logroño y la Asociación de la Prensa de La Rioja incluyen el asesoramiento general en el ámbito de la comunicación social, la presentación de ponencias, conferencias y otros actos o la colaboración en el fomento de actividades de participación ciudadana. También actuaciones de fomento del asociacionismo y de organización de encuentros periodísticos sobre la ciudad.

El Ayuntamiento de Logroño aporta 20.000 euros a este convenio de colaboración para el desarrollo de las distintas iniciativas que comprende el mismo.