Aprobado el proyecto del Barranco de Oyón por 1,75 millones, con intención de empezar obras a final de este año

Archivo - La renaturalización del Barranco de Oyón evitará inundaciones en El Campillo y creará 350.000 m2 de zonas verdes - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en Junta de Gobierno Local, ha aprobado el proyecto para la renaturalización del Barranco de Oyón, contando con un presupuesto inicial de 1,75 millones de euros y la intención que las obras puedan comenzar a final de este año, "quizá en el último trimestre".

Así lo ha avanzado el concejal de Administración Pública y hoy portavoz del equipo de Gobierno municipal, Francisco Iglesias, quien ha recordado que el Barranco "está en la zona norte de la ciudad y recoge las aguas que vienen por la cuenca que viene desde el municipio a la vez de Oyón, llegan a la zona de El Campillo y Cementerio".

Aguas, ha añadido, que "en este momento no están canalizadas", por lo que son susceptibles de provocar inundaciones en la zona. Por eso, ha apuntado que "es una obra histórica del Ayuntamiento que este equipo de Gobierno ha abordado desde el primer momento" y que se prevé desarrollar en dos fases: "la primera, la obra hidrológica y la segunda, la renaturalización de superficie".

En palabras de Iglesias, "es una de las tres obras que este equipo de Gobierno presentó al principio de la Legislatura que iban a dar para paliar los efectos de las inundaciones en diferentes zonas de la ciudad", señalando que, en concreto, "comenzamos con el Barranco de Oyón; se está trabajando en fase de proyecto con el Barranco del Horcajo; y también se está trabajando en el Corredor Sur de Logroño, con lo cual, ésta es la primera de las tres obras que tienen que ir llegando".

Una vez aprobado el proyecto, "en los próximos meses" se procederá a la licitación, que, como ha señlado el edil, "irá en paralelo" al proceso de expropiación para que el Ayuntamiento se haga con los terrenos necesarios para los trabajos, "que será corto". De este modo, como ha calculado Iglesias, "y siempre dependiendo de los trámites administrativos", la intención es "comenzar las obras este año, quizá en el último trimestre".

EL PROYECTO.

El Ayuntamiento de Logroño continúa así trabajando para la renaturalización y la reducción del riesgo de inundación en el barranco de Oyón, concretamente en el tramo que afecta al barrio de El Campillo, así como para la recuperación del cauce natural del río y la creación de una nueva zona verde en este entorno.

Por ello, la Junta de Gobierno Local ha aprobado en concreto el proyecto de obras para la adaptación del proyecto de renaturalización e integración hidrológica y ambiental en este espacio, que plantea una inversión total de 1.741.962,22 euros (IVA Incluido).

La solución pasa por desviar y recoger el agua de lluvia procedente del barranco de Oyón para evacuarla al río Ebro evitando la posibilidad de entrada en el barrio de El Campillo.

De este modo, el proyecto plantea una serie de actuaciones de carácter hidrológico que se ejecutarán en la primera fase de las obras. Se establecerá una zona inundable mediante elementos de contención lateral para la laminación de avenidas en el pie del barranco de Oyón o rotonda de avenida de la Sonsierra con la antigua carretera N-111a.

Otro elemento fundamental de esta fase será la ejecución de un marco soterrado bajo la antigua carretera. Por último, se adaptará el marco existente del cauce actual para permitir derivar caudales en avenida al nuevo marco soterrado, de manera que permita gestionar avenidas para su evacuación al Ebro bajo la carretera.

La otra vertiente de la actuación será la creación de un nuevo cauce complementario al existente (un canal trapezoidal a cielo abierto con dimensiones medias de 3,5 x 15 metros), que permitirá ampliar la capacidad hidráulica del cauce actual, además de la solución añadida de evacuación que aporta el nuevo marco soterrado.

La aportación más ambiental del proyecto vendrá por la adecuación que se llevará a cabo en ese cauce abierto, en el que se creará un sendero ambiental paralelo al cauce que llegará hasta la desembocadura en el Ebro.

Esta nueva zona verde se naturalizará con plantaciones en las que se tendrá en cuenta el fomento de la biodiversidad con especies adaptadas a las características de este espacio, que conectará tanto con El Campillo como con el parque del Pozo Cubillas.

Este proyecto es uno de los tres incluidos en el Plan Trienal de Obras Hidrológicas y Ambientales, junto con el Corredor Ecológico Sur y con el Barranco del Horcajo, que permitirán reducir los efectos adversos de los aguaceros en la ciudad, así como un mejor aprovechamiento y reutilización del agua.