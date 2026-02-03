Aprobados 2,2 millones de euros para proyectos experienciales de empleo y formación

Archivo - La hostelería es uno de los sectores incluidos - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado 2,2 millones de euros para la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la puesta en marcha en 2026 de proyectos experienciales de empleo y formación, así como la concesión de becas a las personas participantes.

Tal y como ha informado el portavoz del Gobierno de La Rioja, se trata de una convocatorio "novedosa" y que se pondrá en marcha a lo largo de este 2026 en La Rioja, permitiendo realizar "proyectos mixtos de empleo-formación de carácter temporal".

El objeto es "la cualificación de personas desempleadas que participen en ocupaciones que respondan a las necesidades del mercado". Podrán beneficiarse de esta convocatoria entidades y corporaciones locales de La Rioja.

La convocatoria se dedicará a las familias profesionales agraria; edificación y obra civil; fabricación mecánica; hostelería; informática y comunicaciones; y mantenimiento de vehículos.

Tal y como ha detallado el Gobierno de La Rioja, los proyectos acogidos a los programas experienciales de empleo y formación tienen como finalidad mejorar las posibilidades de inserción laboral de las personas desempleadas por medio de la cualificación en alternancia con la práctica profesional.

De esta forma, los participantes adquirirán experiencia y práctica en el ámbito de la formación profesional de tal manera que promueva su cualificación profesional y favorezca así su inserción laboral.

La convocatoria contempla proyectos mixtos de empleo-formación de carácter temporal cuyo objetivo sea la cualificación de las personas desempleadas participantes en ocupaciones que respondan a las necesidades del mercado.

Los programas objeto de esta convocatoria pueden ser, en primer lugar, proyectos experienciales vinculados a certificados de profesionalidad o acreditación equivalente.

También los que forman parte del catálogo de especialidades formativas dirigidas a personas desempleadas participantes en ocupaciones que respondan a las necesidades del mercado. Su duración no será inferior a seis meses ni superior a doce meses.

En segundo lugar, proyectos experienciales financiados por el Fondo Social Europeo FSE+ para personas desempleadas menores de 30 años y beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil cuyo objetivo sea la cualificación de las personas desempleadas participantes en ocupaciones que respondan a las necesidades del mercado. En este caso, su duración no será inferior a doce meses ni superior a quince meses.

Se suman proyectos experienciales propios definidos como proyectos mixtos de empleo-formación cuyo objetivo sea la cualificación de las personas participantes en ocupaciones que respondan a las necesidades del mercado. Su duración no será inferior a tres meses ni superior a doce meses.

Todos estos proyectos se dividirán en fases de tres meses a efectos de programación, evaluación y control.

Además, deberán contar con una fase inicial de carácter exclusivamente formativo, de tres meses de duración, con los contenidos formativos adecuados a la ocupación que se va a desempeñar, con sus criterios de evaluación. El resto de las fases deberán incluir la formación ocupacional.

Asimismo, se impartirán acciones de formación complementaria transversal, que pueden pertenecer a las áreas de orientación, asesoramiento, información profesional, formación empresarial y asistencia técnica a los participantes, tanto para la búsqueda de empleo por cuenta ajena como para el establecimiento por cuenta propia.

Únicamente se podrá presentar un proyecto por entidad solicitante para cada municipio y solamente se podrá ejecutar dos proyectos por municipio.

Se valorará con mayor puntuación los proyectos que nunca se hayan llevado a cabo en la localidad donde se pretende realizar.

Durante la etapa exclusivamente formativa, las personas participantes tendrán derecho a la percepción de una beca por asistencia a las acciones formativas.