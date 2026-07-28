Aprobados 8,8 millones para licitar las obras del nuevo centro de participación activa y centro de día de Haro

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LOGROÑO 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Salud y Políticas Sociales la aprobación del gasto relativo a la licitación de las obras del futuro centro de participación activa (CPA) y centro de día de Haro, por un importe total de 8.875.863,28 euros, IVA incluido.

La nueva infraestructura permitirá reforzar la red pública de atención a personas mayores en La Rioja, en línea con el compromiso de buen gobierno de garantizar servicios que promuevan el envejecimiento activo y la autonomía personal, tal y como ha afirmado el portavoz del Gobierno regional, Alfonso Domínguez.

El Proyecto responde a los indicadores del Plan Estratégico de Atención a Personas Mayores y a las demandas del Ayuntamiento de Haro, que plantean la ampliación del número de plazas de centro de día y la necesidad de un nuevo emplazamiento con capacidad de crecimiento.

La licitación se tramitará por procedimiento abierto y contará con un plazo de ejecución de 18 meses.

El centro se ubicará en una parcela de 4.106 metros cuadrados ubicada entre las calles Argentina y Chile, y cedida por el Ayuntamiento de Haro a la Comunidad en abril de 2024, una vez que ambas administraciones descartaron la rehabilitación del antiguo inmueble de la Cruz Roja por resultar inadecuado para las necesidades del servicio.

El proyecto prevé una superficie construida de 2.425,61 metros cuadrados, además de zonas ajardinadas, y contempla espacios comunes para CPA y centro de día, así como áreas exclusivas para este último: salas de estar y descanso, fisioterapia, terapia ocupacional, comedor, despacho sanitario y sala de estimulación multisensorial.

El CPA dispondrá de un salón principal y cafetería de 350 metros cuadrados, con escenario y equipamiento audiovisual para actividades culturales y formativas. También contará con wifi, voz y datos, sala de televisión, sala de juegos*billar, salón de actos, sala de pintura, sala de usos múltiples, gimnasio y aula de cocina.

El presupuesto se distribuirá en tres anualidades:

2026: 61.114,12 euros.

2027: 5.224.720,06 euros.

2028: 3.590.029,10 euros.