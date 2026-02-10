Aprobados 900.000 euros a agricultores y ganaderos para compensar las "dificultades" de la actividad en alta montaña

LOGROÑO, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un presupuesto de 900.000 euros para las "clásicas" ayudas a agricultores y ganaderos que desarrollan su actividad en alta montaña para compensar las "dificultades" de esta zona.

En rueda de prensa posterior a la reunión de Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Domínguez, ha indicado que se trata de ayudas que "permiten compensar los elevados costes de prestar las explotaciones agrarias y ganaderas en zonas determinadas como de alta montaña".

Ha indicado que se ha "reforzado" la partida presupuestaria en más de 100.000 euros, ya que el año pasado se contaba con 795.000 euros y este año supondrá una inversión de 900.000 euros.

Se beneficiará, de esta manera, a cuatrocientos agricultores y ganaderos que desarrollan su trabajo en algunos de los 71 municipios catalogados en La Rioja como zonas de alta montaña.

En el caso de las explotaciones ganaderas, las ayudas se destinarán a aquellas que mantienen un uso real y continuado de los pastos mediante sistemas de pastoreo extensivo que contribuyen además a la mejora y cuidado del entorno natural.

Y, por la parte de las explotaciones agrarias, este tipo de ayudas "evita el abandono de superficies agrarias, favorece una gestión sostenible del territorio y promueve sistemas de explotación que contribuyen a la prevención de incendios".

En todos los supuestos, estas ayudas conforman lo que se conoce como el Plan Estratégico de la PAC, el PREPAC 2023-2027, y está financiada con fondos FEADER de la intervención destinada a zonas con limitaciones naturales.