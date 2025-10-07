Aprobados 921.424 euros para la creación de 26 nuevas plazas de Educación Infantil de 0 a 3 años en Cervera y Ausejo

LOGROÑO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Empleo ha dado cuenta al Consejo de Gobierno de la aprobación del gasto derivado de los convenios entre el Ejecutivo regional y los Ayuntamientos de Cervera del Río Alhama y Ausejo para la financiación de las obras de ampliación de las Escuelas Infantiles de Primer Ciclo 'San Miguel' y 'Pelusín', respectivamente, que supondrán la creación de un total de 26 nuevas plazas de 0 a 3 años, por un importe total de 921.424,62 euros.

El portavoz del Ejecutivo riojano, Alfonso Domínguez, ha explicado que, en concreto, el Gobierno de La Rioja aportará 518.485 euros al Ayuntamiento de Cervera del Río Alhama para ejecutar las obras de ampliación de la Escuela Infantil de Primer Ciclo 'San Miguel', de titularidad municipal, que permitirá incrementar el número de plazas disponibles para el alumnado de 0 a 3 años, pasando de 9 a 22, con el objetivo de atender la demanda de las familias en el entorno rural.

La ampliación de esta Escuela Infantil permitirá dar solución a la falta de plazas en esta localidad y ofrecer una respuesta mejorada a las necesidades de todos los alumnos, posibilitando una mejor organización y funcionamiento del centro.

Tras la reforma, el centro pasará de disponer una única unidad mixta que agrupa alumnado de 0 a 3 años, a dos unidades, una con 10 puestos escolares para alumnado de 0 y 1 años y otra con alumnado de 1 y 2 años, con 12 puestos.

En Ausejo, el Ejecutivo riojano destinará un total de 402.939,62 euros, para financiar las obras de ampliación y traslado de la Escuela Infantil de Primer Ciclo 'Pelusín', también de titularidad municipal, que permitirá ofertar 22 plazas de 0 a 3 años. El nuevo centro se trasladará a las instalaciones de un edificio más amplio y luminoso, ubicado en la calle Carretera de Logroño, que permitirá dotar a la localidad de una infraestructura infantil adecuada a sus necesidades.

El proyecto del nuevo centro responde a una demanda real de las familias de Ausejo, que permitirá dotar a la localidad de una nueva infraestructura accesible y moderna. Así, pasará de tener una única unidad mixta con 9 puestos escolares, a disponer de un total de 22 plazas, distribuidas en dos unidades mixtas.

La previsión es que ambas obras, financiadas con cargo a los Fondos Europeos MRR, finalicen en el próximo mes de enero. De esta forma, el Gobierno de La Rioja continúa apostando por la educación gratuita de 0 a 3 años, a través del programa de ayudas Bono Infantil, para la que el Ejecutivo regional destina 11,9 millones de euros. Una medida en la que La Rioja ha sido pionera.