Aprobados 5 millones para financiar 219 plazas residenciales para mayores dependientes severos y grandes dependientes - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado el gasto de 4.979.213,20 euros en garantizar la reserva y ocupación de plazas para personas mayores dependientes severos y grandes dependientes en diversos centros residenciales de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

En concreto, con esta inversión se pretenden financiar un total de 219 plazas públicas residenciales durante el año 2026, de las que 104 son para personas con dependencia severa y 115 para personas con gran dependencia.

Estas plazas se distribuyen en tres centros:

Residencia Virgen de los Remedios, en San Vicente de la Sonsierra: 20 plazas de dependencia severa.

Residencia Los Jazmines, en Haro: 84 plazas de dependencia severa y 25 de gran dependencia.

Residencia El Sol, en Logroño: 90 plazas de gran dependencia.

El importe autorizado se destina a garantizar la continuidad de la atención residencial especializada a personas mayores en situación de mayor vulnerabilidad, asegurando la estabilidad del sistema de plazas concertadas y el cumplimiento de las obligaciones de pago por los servicios prestados durante 2026.

De este modo, el Gobierno de La Rioja refuerza su compromiso con la atención a la dependencia, garantizando recursos suficientes para la cobertura de plazas residenciales destinadas a personas mayores con necesidades de apoyo intensivo, y consolidando la red de atención sociosanitaria en la comunidad autónoma que cuenta con 2.201 plazas públicas y 1.716 privadas (824 de entidades del tercer sector).

ESFUERZO SOSTENIDO EN EL TIEMPO

Un esfuerzo presupuestario muy significativo, sostenido en el tiempo, que el Ejecutivo regional aborda soportando más del 80% (81,15% en los últimos siete años) del coste de los servicios y prestaciones en esta materia, de ahí la reiterada petición trasladada al Gobierno de España para que cumpla la Ley y cofinancie al 50% la atención a la dependencia en nuestra región, como sí hace en otras comunidades.

La Rioja cerró el ejercicio 2025 como la quinta comunidad autónoma con menos lista de espera en dependencia de toda España: 174 días frente a la media nacional de 341 días.