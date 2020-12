ARAG ASAJA asegura que 2020 ha sido "difícil" para el campo riojano y destaca "una grave crisis de precios"

LOGROÑO, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ARAG-ASAJA, Eduardo Pérez Hoces, ha asegurado que el año 2020 "será difícil para olvidar para todos" y también "para el campo riojano" porque "el impacto económico de la crisis sanitaria del coronavirus ha agravado los problemas que ya existían en el campo riojano y ha cambiado las prioridades del sector".

En concreto, tal y como ha afirmado el presidente de ARAG-ASAJA, el coronavirus "ha supuesto la puntilla para los ganaderos de ovino y caprino, ha afectado considerablemente al sector vitivinícola y ha agravado el principal problema del sector" que se traduce en el "acusado descenso de los precios por debajo de los costes de producción".

Pérez Hoces ha realizado un balance del año agrícola y ganadero de La Rioja junto al secretario general, Igor Fonseca, destacando que, a pesar de las circunstancias, "2020 ha sido un año con unas producciones de gran calidad gracias al trabajo y la profesionalidad de los agricultores y ganaderos riojanos".

De forma concreta, el presidente ha explicado que "a pesar de ser considerados como un sector esencial, muchas han sido las dificultades que nos hemos encontrado durante este año para poder trabajar en lo referente a los movimientos, la contratación y la mano de obra sacando, además, trabas, burocracias y exigencias desproporcionadas y poco razonables".

Además, y a su juicio, "a todo ello hay que sumar los daños que causó la fauna silvestre en la agricultura y la ganadería durante el estado de alarma tras la prohibición de la caza, entre otros factores".

IMAGEN POSITIVA DEL SECTOR

"Sin embargo -ha matizado- la imagen del sector agrario no ha podido ser más positiva en su comportamiento durante la pandemia porque ha sido ejemplar. Sin hacer ruido -ha continuado- se ha demostrado que éste es un sector estratégico que es capaz de garantizar la provisión de alimentos sin subir un céntimo el precio de sus productos".

Además también ha querido poner en valor "el esfuerzo que realizaron los agricultores en el desarrollo de unas campañas agrícolas seguras en las que finalmente se consiguió garantizar la seguridad sanitaria de todos".

En otro orden de asuntos, el presidente de ARAG-ASAJA ha sido especialmente crítico "con la falta de medidas de apoyo y protección al sector agrícola y ganadero que se prometieron a raíz de las movilizaciones que tuvieron lugar a principios de 2020 ya que, pasado el tiempo, han resultado ser "una farsa y un engaño".

Desde ARAG-ASAJA explican, además, que la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria "ha suspendido en su primera gran prueba de fuego con los precios de la uva y de muchos otros productos".

Además, ha lamentado, "de las anunciadas mesas para tratar mejorar los seguros agrarios, acuerdos comerciales, la fiscalidad del sector, energía o empleo ni una sola actuación se ha puesto en marcha".

Es decir, "siete meses después de las movilizaciones, resulta indignante el ninguneo absoluto hacia el sector".

Pérez Hoces ha advertido también de los efectos que puede causar una posible subida del Salario Mínimo Interprofesional tras haberse incrementado en los últimos años un 28%. "Ni es el momento para plantear esta subida, ni es asumible por el sector, y además pondrá en serio peligro la contratación de puestos de baja cualificación".

También se ha referido a la reforma de la PAC. En este aspecto, el presidente regional ha manifestado "su decepción" por los acuerdos que se van alcanzando "y que supondrán más exigencias a los agricultores y ganaderos con menos dinero".

En este sentido, ha continuado, "Europa quiere que los agricultores y ganaderos seamos más verdes, y nosotros no tenemos ningún problema en ser más de lo que ya somos. Solo pedimos que no nos arruinen en el camino. Europa no puede ser ecologista a costa de la rentabilidad del agricultor y además, también debería ser igual de exigente con los requisitos ambientales de las producciones de terceros países".

PETICIONES PARA 2021

Además, y de cara al futuro próximo, el presidente de ARAG-ASAJA ha reclamado "la iniciativa del Gobierno de La Rioja en la defensa del sector vitivinícola y el apoyo a sectores en crisis como el de la fruta de hueso, remolacha y ganadería extensiva".

También ha pedido "que se atienda de una vez por todas el problema de los daños ocasionados por la fauna silvestre en los cultivos de La Rioja. "O bien con medidas excepcionales, o bien con la futura Ley de Caza que más de un año después de ser anunciada, sigue sin cerrarse por la falta de diálogo con todos los agentes implicados", ha afirmado.

Por su parte, Igor Fonseca ha explicado que uno de los sectores más afectados por esta crisis ha sido el vitivinícola. En este sentido, ha recalcado, "la situación ya era preocupante en los años anteriores pero este año, además, se ha visto agravada por la pandemia y la climatología así como por las restricciones".

En este punto, ha lamentado, "no ha habido medidas a la altura sino que han sido muy limitadas" y deberemos ver "qué pasa este año con los precios de la uva".

También se ha referido al sector ovino-caprino en el que ha notado "falta de infraestructuras". Otro sector que, además, "se ha visto muy afectado por el cierre de la hostelería". También se ha referido a los daños producidos por el lobo y ha reivindicado una mejora en la Ley de la Cadena Alimentaria "para que no se quede en papel mojado".