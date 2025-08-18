ARAG-ASAJA pide a bodegas "contratos con precios justos para la uva en una campaña con menor producción y mayor coste"

LOGROÑO 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Comenzada la vendimia en la zona más oriental de la DOCA Rioja, ARAG-ASAJA exige "que los viticultores reciban un precio justo y digno por sus uvas en esta campaña".

Todo ante "una campaña plagada de dificultades y con una importante merma en la producción por lo que la escasez de uva y el esfuerzo del viticultor por mantener esa calidad deben verse reflejados en los contratos de esta campaña", tal y como informan en una nota de prensa.

La de 2025 -prosiguen- "será una de las más cortas de la historia de la DOCA Rioja lo que redundará en la falta de rentabilidad de los viticultores. Viticultores que ha tenido que hacer frente a multitud de adversidades como los problemas de fertilidad de la planta motivados por las lluvias de inicio del septiembre pasado, los efectos de las tormentas de primavera y la intensa proliferación de mildiu en toda la DOCA Rioja".

Todo ello "ha obligado a incrementar notablemente la aplicación de productos fitosanitarios para mantener la calidad de la cosecha lo que ha disparado los costes de producción".

Un incremento de costes "que, como ya indicó el último Observatorio de precios del Gobierno de La Rioja de 2024, es cada vez más evidente. Sin ir más lejos, el año pasado, los viticultores perdieron de media 0,24 céntimos por kilo de uva en vaso y 0,31 en espaldera mientras los precios de los productos fitosanitarios no han hecho más que aumentar. De esta forma, no salen las cuentas lo que aboca a abandonar el sector a muchos viticultores".

Por todo ello, ARAG-ASAJA "reitera su exigencia a las bodegas par que actúen en consecuencia con la situación real del sector: la escasez de uva y el compromiso por la calidad de los viticultores y esto se refleje en la formalización de los contratos de esta campaña. Para la organización el esfuerzo debe ser compartido y no únicamente partir de quienes cuidan sus viñas con dedicación y profesionalidad".