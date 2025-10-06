ARAG-ASAJA pide al Ejecutivo central adoptar una prórroga en la obligatoriedad del cuaderno digital

LOGROÑO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

ARAG-ASAJA celebra que la Comisión Europea haya aprobado, durante la última reunión del Comité Permanente de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos (SCoPAFF) sobre legislación fitofarmacéutica, una de las peticiones que la organización ha defendido constantemente en Bruselas y en nuestro país y que por fin ha tenido resultado: la ampliación por un año del plazo para la obligatoriedad del cuaderno digital.

Esta medida, que se incorporará mediante la modificación del Reglamento de Ejecución (UE) 2023/564, permitirá a los Estados miembros posponer la obligación del 1 de enero de 2026 -fecha límite que establecía la propia normativa europea- al 1 de enero de 2027.

Por ello, ARAG-ASAJA pide al Ministerio de Agricultura del Gobierno de España que adopte formalmente esta prórroga y se acoja a la posibilidad de retrasar la obligación hasta 2027. No obstante, la organización reclama "un aplazamiento indefinido de la medida hasta que existan garantías reales de transición, con condiciones adecuadas para su aplicación en el medio rural".

ARAG-ASAJA advierte de que, a día de hoy, "no todos los agricultores disponen de conexión a Internet suficiente, especialmente en zonas rurales con brecha digital, ni cuentan con el asesoramiento ni la formación necesarios, especialmente entre los agricultores de mayor edad".

Además, la organización recuerda que esta obligación "no puede suponer una carga administrativa adicional para los productores en un momento además donde la rentabilidad de la actividad está muy comprometida, ni suponer una nueva carga que reste competitividad frente a los productores de países terceros".

Por último, ARAG-ASAJA insta a las comunidades autónomas y a sus consejerías de Agricultura "a presionar al Gobierno central para que haga oír la voz del campo español y defienda esta posición a nivel comunitario".