ARAG-ASAJA presenta un proyecto que mejora la vigilancia fitosanitaria del almendro riojano

Un proyecto mejora la vigilancia fitosanitaria del almendro riojano - ARAG ASAJA

LOGROÑO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

ARAG-ASAJA ha presentado 'ALMENDRO-PREDICT', un proyecto enmarcado en las ayudas para iniciativas de cooperación para el Medio Ambiente y que está orientado a mejorar la vigilancia fitosanitaria del almendro en La Rioja mediante la recopilación de datos en campo y el desarrollo de modelos predictivos adaptados a las condiciones propias de la comunidad autónoma.

El proyecto liderado por la organización profesional agraria junto con Spectral Geo, Servicios Agrarios Riojanos (SAR) y SAT La Galera, nace con el objetivo de responder a las necesidades reales de un cultivo que ha ganado presencia en La Rioja como alternativa de diversificación y como actividad capaz de contribuir al mantenimiento de explotaciones y de la economía en el medio rural.

El crecimiento del almendro también ha traído consigo nuevos retos relacionados con el control de plagas y enfermedades, que pueden afectar directamente a la producción, la calidad y la rentabilidad de las explotaciones. A ello se suma la influencia del cambio climático, que está modificando los ciclos de los patógenos y hace cada vez menos eficaz basar las decisiones únicamente en calendarios generales de tratamiento.

ALMENDRO-PREDICT pretende crear una red riojana de vigilancia fitosanitaria y generar conocimiento propio, basado en las variedades, el clima, los suelos y los sistemas de manejo existentes en La Rioja. La plataforma digital es una herramienta de trabajo técnico para los profesionales de SAR quienes registrarán datos fitosanitarios georreferenciados obtenidos directamente en las parcelas de almendro.

La información recopilada se estructura, valida y remite a la Consejería de Agricultura cada quince días durante los periodos de afección de las cinco plagas y enfermedades objeto de estudio: mancha ocre, monilia, fitóftora, pulgón y mosquito verde.

La finalidad de este proyecto es proporcionar a la administración y al sector información estructurada, georreferenciada y contrastada que permita reforzar el seguimiento fitosanitario del cultivo.

Además, a partir de los datos recogidos durante el desarrollo del proyecto, se crearán y validarán modelos predictivos específicos para cada una de las cinco afecciones estudiadas. Los resultados se comunicarán a la Consejería de Agricultura para reforzar su labor de vigilancia y facilitar la emisión de las alertas que considere oportunas para el sector.

Se recopilarán datos de 508,85 hectáreas de almendro, distribuida en 16 municipios y 2 comarcas riojanas. La red de campo contará con 36 puntos de control georreferenciadas en explotaciones reales.

El objetivo del proyecto es optimizar el uso de productos fitosanitarios, favoreciendo una toma de decisiones basada en datos que permita realizar las intervenciones únicamente cuando sean necesarias y en el momento en que puedan resultar más eficaces. Esto significa evitar aplicaciones innecesarias y también de actuar a tiempo cuando existe un riesgo acreditado.

PRIMEROS AVANCES DEL PROYECTO

Durante esta primera fase de 2026 ya se han definido los requisitos funcionales y técnicos del sistema y se han seleccionado, caracterizado y georreferenciado las parcelas y puntos de observación.

También se ha elaborado e implantado un protocolo común para la toma de datos y ya existe una primera versión funcional de la aplicación web, que permite a los técnicos de SAR registrar, consultar, editar y exportar observaciones georreferenciadas realizadas en campo.

Asimismo, se ha preparado un manual de usuario para el personal técnico, ha comenzado el seguimiento fitosanitario y la generación de una base de datos trazable y se han establecido criterios de integración y control de calidad para combinar la información procedente del campo con datos climáticos y geoespaciales.

LOS PRÓXIMOS PASOS

Los trabajos continuarán con la recopilación y depuración de los datos de campaña, incluidos los rendimientos de cosecha, y con la integración de las observaciones realizadas en campo con información climática y datos procedentes de sistemas de teledetección.

Posteriormente se construirán las primeras versiones de cinco modelos predictivos independientes, que serán contrastados durante 2027 y 2028 con las observaciones reales obtenidas en las parcelas.

El objetivo final será desarrollar, validar y ajustar estas herramientas predictivas y comunicar sus resultados a la Consejería de Agricultura para reforzar la vigilancia fitosanitaria y facilitar la transferencia de conocimiento al conjunto del sector.

ALMENDRO-PREDICT es un proyecto financiado por la Consejería de Agricultura del Gobierno de La Rioja, el Ministerio de Agricultura y la Unión Europea. La iniciativa se desarrolla durante cuatro años con una inversión de 185.000 euros, de los cuales 150.000 euros son financiados institucionalmente.

DATOS CAMPAÑA ALMENDRA 2025

Datos de Producción

Volumen total: La Rioja cerró la campaña con una producción de 490 toneladas de almendra grano.

Evolución interanual: Esta cifra supuso un descenso del 10,91 % en comparación con el rendimiento del año anterior.

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