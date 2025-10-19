Aragón acogerá el próximo año una de las pruebas del mundial júnior de kitesurf

Acto de homenaje a los tres jóvenes del Club kitesurf La Loteta que se clasificaron entre los diez primeros en el Campeonato del Mundo Juvenil de Kitesurf. - CLUB KITESURF LA LOTETA

Homenaje a tres jóvenes del Club Kitesurf La Loteta, entre ellos, Hugo Renedo Hoyo (15 años), que vive en Albelda de Iregua (La Rioja)

LUCENI (ZARAGOZA), 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Aragón acogerá el próximo año una de las pruebas del mundial junior de kitesurf. Así lo han anunciado este domingo la directora general de Deporte del Gobierno aragonés, Cristina García, el presidente de la Federación Aragonesa de Vela, Miguel Sánchez, el responsable del campeonato del mundo GK Global Kideboarding Association, Álvaro Onieva, y directivos del Club Kitesurf La Loteta, durante el acto de homenaje a los tres jóvenes del club que se clasificaron entre los diez primeros en Campeonato del Mundo Juvenil de Kitesurf celebrado este mes de septiembre en Tarifa.

La directora general ha subrayado que acoger una prueba de la copa del mundo de kitesurf "demuestra la polivalencia del territorio aragonés para celebrar eventos deportivos". "La dinamización y el impulso de la actividad en los embalses aragoneses es fundamental para los municipios de esas zonas y queremos que siga creciendo en los próximos años", ha manifestado.

En el acto celebrado este domingo en las playas de Luceni, en el embalse de La Loteta, se ha reconocido el mérito de los tres jóvenes del Club Kitesurf La Loteta: Hugo Renedo Hoyo (15 años), que vive en Albelda de Iregua (La Rioja), entrena en La Loteta y compite con la Federación Aragonesa de Vela; Oskar Argudo (15 años), natural de Sobradiel, que acude a entrenar desde hace cinco años; y Endika Mezo (14 años), de Torla (Huesca), quien practica también 'snowkite' (esquiar con el impulso de una cometa).

Los jóvenes deportistas lograron un gran resultado en Tarifa, quedando séptimo, octavo y décimo, y sorprendiendo a todos porque era su primera participación en el mundial.

Además, también en septiembre, se clasificaron en tercera, séptima y décima posición en el Campeonato de España freestyle y quedaron en primer y tercer lugar en el campeonato de España Big Air, siendo la primera vez que una comunidad sin mar gana esta prueba.

Se ha rendido también homenaje en este acto al reciente campeón de ILCA 6 y del Trofeo Villa de Madrid, Gastón Cruz.

La directora general de Deporte ha entregado un obsequio a todo ellos y ha destacado sus logros, que "suponen un orgullo y un ejemplo para todos los aragoneses".