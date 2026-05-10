AREF celebra su 30º aniversario con el patrocinio del Gobierno de La Rioja y una entrevista con Ignacio Osborne en CCR

LOGROÑO 10 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Riojana de la Empresa Familiar (AREF) celebrará el 14 de mayo su 30º aniversario en una jornada especial que contará con el patrocinio del Gobierno de La Rioja y que servirá, además, para expresar públicamente el agradecimiento de la entidad por la concesión de la Medalla de La Rioja, cuya entrega tendrá lugar el próximo 9 de junio.

El acto se desarrollará en el Centro de la Cultura del Rioja (CCR) y reunirá a socios de la asociación, familias empresarias riojanas, representantes institucionales y empresas vinculadas a la organización en una cita conmemorativa de especial relevancia para la empresa familiar de la comunidad.

La programación comenzará a las 19,00 horas con la celebración de la Asamblea Ordinaria 2026 de AREF, en la que los socios abordarán algunos de los principales asuntos de actualidad que afectan a la empresa familiar, entre ellos la Ley de Simplificación Administrativa, el anteproyecto de Ley de Empresa Familiar de La Rioja y la actividad desarrollada por la Cátedra de la Empresa Familiar durante 2025 y 2026.

A continuación, a las 20,00 horas, tendrá lugar uno de los momentos centrales de la jornada: una entrevista con Ignacio Osborne, miembro del Grupo Osborne y presidente del Instituto de la Empresa Familiar (IEF) entre 2016 y 2018. Durante este encuentro, compartirá su experiencia al frente de una de las sagas empresariales más reconocidas de España y expondrá su visión sobre el gobierno y la continuidad de una compañía con más de 250 años de historia.

La jornada concluirá a las 21,00 horas con una cena conmemorativa del 30.º aniversario, que incluirá las intervenciones de la presidenta de AREF, Carlota González Sota, y del presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán. Asimismo, se proyectará un vídeo-homenaje con la participación de los presidentes que han estado al frente de la asociación a lo largo de su historia, entre ellos José Miguel Ros, Basilio García, Maribel Sainz, Santiago Vivanco, Román Palacios, Daniel Marín y la actual presidenta.

Con este acto, AREF quiere rendir homenaje a la trayectoria y al compromiso de las familias empresarias riojanas, subrayando su aportación al desarrollo económico y social de la región, así como mostrar su reconocimiento al Gobierno de La Rioja por el respaldo institucional que supone tanto el patrocinio de esta celebración como la reciente concesión de la Medalla de La Rioja.

Fundada en 1996, la AREF integra actualmente a 59 empresas familiares riojanas, que representan el 15,29 por ciento del PIB regional y generaron más de 3.485 empleos directos en 2023. Además, sus activos totales ascendieron a 1.436 millones de euros y su contribución al bienestar social superó los 24 millones de euros en concepto de Impuesto sobre Sociedades. En conjunto, las empresas familiares representan más del 75 por ciento del tejido empresarial riojano.