ARESOL y Ecolomondo construirán cuatro plantas de pirólisis de neumáticos en la Unión Europea

ARESOL y Ecolomondo construirán 4 plantas de pirólisis de neumáticos en la Unión Europea - ARESOL

LOGROÑO, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La empresa española ARESOL Renovables y la canadiense Ecolomondo Corporation han firmado un acuerdo para construir cuatro plantas de pirólisis de neumáticos fuera de uso en la Unión Europea La inversión total estimada será de 200 millones de euros.

La nueva sociedad encarga del proyecto, denominada "Ecolomondo EU", tendrá sede en España y será responsable de implantar esta tecnología en las futuras instalaciones.

La primera planta se construirá en territorio español, mientras que las ubicaciones de las otras tres se definirán una vez realizados estudios de viabilidad centrados en disponibilidad de materia prima, costes operativos, acuerdos comerciales y apoyo institucional.

Este acuerdo se basa en una carta de intención previa firmada en diciembre de 2024, que contemplaba una planta con capacidad para procesar 20.000 toneladas anuales de neumáticos usados. El nuevo pacto amplía significativamente el alcance del proyecto.

OBJETIVOS COMPARTIDOS

Raúl Sáenz, propietario de la compañía española ARESOL afirma que "en Ecolomondo hemos encontrado, no sólo a un gran socio tecnológico, sino un motor imparable e incansable para nuestro proyecto común".

Sáenz ha añadido que "la tecnología de Ecolomondo funciona por encima de lo esperado, Hemos auditado su proceso, hemos comprobado y validado sus productos".

"Creemos que Europa tiene un gran reto en los próximos años para la gestión de los neumáticos fuera de uso de una forma cada vez más sostenible ambiental y económicamente. La tecnología TDP de Ecolomondo, constituye una solución fiable, consistente y con capacidad de gestión relevante como para conseguirlo", ha señalado.

Por su parte el director ejecutivo de Ecolomondo, Elliot Sorella, considera que "no podemos imaginar un mejor socio para nuestro desembarco en Europa".

"Compartimos -ha afirmado- una visión común de la relevancia de aportar una solución tecnológica fiable y consistente a un problema ambiental acuciante. ARESOL nos aporta su presencia privilegiada en la UE. Con su conocimiento cultural y del reglamento de la misma podemos confiar sin fisuras en nuestro proyecto de crecimiento y expansión".

Por otra parte, el CEO de ARESOL, Alberto Romero considera que "se trata de un acuerdo muy importante y de gran relevancia para nuestra compañía. El proyecto encaja con nuestra estrategia de ser una empresa líder en la valorización de residuos y en la economía circular".

TECNOLOGÍA ESPECIALIZADA.

Durante la auditoría técnica, se validó todo el proceso de reciclaje, desde el triturado y separación de componentes, hasta la obtención de productos como el TPO (aceite de pirólisis) y el rCB (negro de carbón recuperado), que cumplen con los estándares exigidos por los compradores industriales.

La estrategia conjunta contempla una expansión progresiva en el mercado europeo, con el objetivo de posicionar la pirólisis como alternativa sólida frente a otras formas de valorización de neumáticos, y consolidar el rCB como producto de alto valor económico y ambiental.

ARESOL renovables, grupo empresarial español de reconocida trayectoria a nivel nacional en el sector renovable y de la economía circular Ecolomondo Corporation compañía canadiense innovadora en tecnología sostenible de reciclaje de neumáticos usados.

La estrategia de la nueva compañía y las capacidades combinadas de sus socios, así como el mercado cada vez más favorable, permiten fijar un objetivo ambicioso a medio plazo. La estrategia de expansión pretende consolidación de la tecnología TDP de Ecolomondo en el seno de la UE.