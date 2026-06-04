ARIAUTO y Urbaser Soluciones Industriales renuevan acuerdo para impulsar la gestión sostenible de residuos en talleres

La firma del convenio fue rubricada por Eduardo de Luis Olloqui, presidente de ARIAUTO, y Raúl Sanz de Acedo, director de Tratamiento Industrial Zona Centro de Urbaser Soluciones Industriales - FER

LOGROÑO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

ARIAUTO, la Asociación Riojana de Automoción y Urbaser Soluciones Industriales han renovado su acuerdo de colaboración con el objetivo de seguir facilitando a los talleres de automoción riojanos una gestión eficiente, segura y sostenible de los residuos generados en su actividad.

La firma del convenio fue rubricada por Eduardo de Luis Olloqui, presidente de ARIAUTO, y Raúl Sanz de Acedo, director de Tratamiento Industrial Zona Centro de Urbaser Soluciones Industriales. Este acuerdo da continuidad a una colaboración consolidada entre ambas entidades y permitirá mantener servicios especializados de recogida, transporte, tratamiento y gestión documental de residuos para las empresas asociadas.

Gracias a esta renovación, los talleres integrados en ARIAUTO seguirán contando con condiciones ventajosas para la gestión de residuos peligrosos y no peligrosos, así como con asesoramiento técnico especializado y apoyo en el cumplimiento de la normativa medioambiental vigente.

El convenio contempla, entre otros servicios, la retirada autorizada de residuos, la tramitación de la documentación necesaria para su correcta gestión, la gestión de expedientes a través de la plataforma eSIR, el suministro de envases y etiquetas homologadas y la atención técnica especializada ante cualquier incidencia o necesidad urgente relacionada con la gestión medioambiental.

Con esta renovación, ARIAUTO reafirma su compromiso de ofrecer a sus asociados servicios de valor añadido que contribuyan a mejorar la competitividad de las empresas del sector.

Además de los firmantes, asistieron al acto Jesús Romero Arnedo, vicepresidente de ARIAUTO, Natalia Blasco Zoco, jefa de Ventas Zona Centro de Urbaser Soluciones Industriales y Miguel Ángel Librada, secretario general de ARIAUTO.